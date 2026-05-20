البنك الأردني الكويتي يطلق أغنية وطنية احتفاءً بتأهل “النشامى” التاريخي إلى كأس العالم

وطنا اليوم:احتفاءً بالتأهل التاريخي للمنتخب الوطني الأردني لكرة القدم “النشامى” إلى نهائيات كأس العالم، أطلق البنك الأردني الكويتي بالتعاون مع صوت الأردن الفنان عمر العبدالات، أغنية وطنية خاصة بعنوان “هينا جينا”، في خطوة تعبر عن اعتزازهم بالنجاح الرياضي الذي وحّد الأردنيين، ووضع الأردن للمرة الأولى على خريطة كأس العالم.

وتحمل الأغنية طابعاً أردنياً أصيلاً يعكس تفاصيل الهوية والثقافة المحلية، من خلال تسليط الضوء على الأجواء الاحتفالية التي عاشها الأردنيون بما في ذلك اللمة العائلية وكرم الضيافة، إلى جانب إبراز مشاهد الحماس والتفاعل الشعبي الكبير مع المنتخب الوطني في مختلف محافظات المملكة.

وشارك في تصوير الفيديو كليب الخاص بالأغنية مع صوت الأردن الفنان عمر العبداللات نجما المنتخب الوطني الكابتن يزن النعيمات والكابتن علي علوان، في مشاهد جسّدت حالة الفخر والدعم الشعبي الكبير الذي رافق مسيرة “النشامى” نحو المونديال، إلى جانب إبراز أجواء الاحتفال التي عمّت أنحاء المملكة.

وأكد البنك الأردني الكويتي أن تأهل “النشامى” إلى كأس العالم يمثل محطة تاريخية مشرّفة للأردن، مشيراً إلى حرصه على مواكبة الإنجازات الوطنية ودعم المبادرات التي تعزز روح الانتماء والفخر الوطني، انطلاقاً من دوره كشريك فاعل في المجتمع الأردني. كما يعكس هذا العمل الفني التزام البنك المستمر بدعم الطاقات الأردنية، وإبراز الصورة الإيجابية للأردن على المستويين الإقليمي والدولي.

وأعرب صوت الأردن الفنان عمر العبداللات عن سعادته بإطلاق هذا العمل الكبير الخاص بالمنتخب الوطني ليكون رسالة فخر وتحفيز تواكب هذا الحدث الرياضي العالمي، معبراً عن سعادته بالشراكة الاستراتيجية التي تربطه بـ البنك الأردني الكويتي، والتي سيتم من خلالها إطلاق العديد من الأعمال الفنية والوطنية التي تعكس الهوية الأردنية وتعزز من حضورها محلياً وعالمياً، واختتم العبداللات حديثه بالقول: “إن شاء الله القادم أفضل “.

وتم إطلاق الأغنية عبر المنصات الرقمية للبنك وللفنان عمر العبداللات ووسائل التواصل الاجتماعي، ضمن حملة تهدف إلى مشاركة الأردنيين فرحة هذا الإنجاز الوطني التاريخي.

لمشاهدة الفيديو، يرجى الضغط على الرابط التالي:

