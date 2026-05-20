علماء صغار في اليوم العلمي لمدارس الرأي

49 دقيقة ago
وطنا اليوم:تحت رعاية الدكتور محمد أبو عمارة مدير عام مدارس الرأي و كنجستون أقيم في مدارس الرأي فعاليات اليوم العلمي الذي أقامته المدارس وسط حضور واسع من الطلبة والهيئات التعليمية وأولياء الأمور، حيث تحولت أروقة المدارس إلى مساحة حية للتجارب العلمية التطبيقية والعروض التفاعلية التي قدمها الطلبة أمام الحضور.

وتضمن اليوم العلمي عشرات التجارب العلمية في مجالات الكيمياء والفيزياء والتصنيع والابتكار، إلى جانب مختبرات تطبيقية قدم خلالها الطلبة شروحات عملية لكيفية تنفيذ التجارب وآلية الاستفادة منها في الحياة اليومية والتعليمية.

وأكد الدكتور محمد أبو عمارة خلال حديثه مع الطلبة أن المعرفة والابتكار يشكلان السلاح الحقيقي للأجيال القادمة، موضحاً أن تقدم الأوطان وازدهارها يرتبط بشكل مباشر بالعلم والبحث والتطوير، وأن مدارس الرأي تحرص على ترسيخ مفهوم التعليم التطبيقي إلى جانب التعليم النظري.

و أكد نائب المدير العام لمدارس الرأي الأستاذ أحمد أبو عمارة إن المدارس تؤمن بضرورة أن يمارس الطالب التجربة بنفسه، وأن يعيش تفاصيل العلوم داخل المختبرات حتى يصل إلى قناعة كاملة بما يتعلمه، مبيناً أن التعليم القائم على التطبيق يساهم في بناء شخصية الطالب العلمية ويعزز ثقته بنفسه وقدرته على الإبداع والابتكار.

وأضاف أن مدارس الرأي تسعى دائماً إلى تشجيع الطلبة على البحث والتطوير ومتابعة العلوم الحديثة، والعمل على تقديم أفكار ومشاريع تخدم الإنسان والوطن، معرباً عن أمله بأن يكون طلبة المدرسة من المبتكرين والمطورين في مختلف المجالات العلمية مستقبلاً.

وشهدت الفعالية تفاعلاً لافتاً من الطلبة الذين قدموا تجاربهم العلمية بشكل مباشر أمام الحضور، واستعرضوا أفكاراً متنوعة عكست حجم الاهتمام الذي توليه المدرسة للأنشطة العلمية التطبيقية على مدار العام.

وتعد مدارس الرأي من المؤسسات التعليمية الرائدة في المملكة الأردنية الهاشمية، حيث تواصل تعزيز دور الطلبة في مجالات التعليم العملي والتجارب التطبيقية، ضمن نهج تربوي يعتمد على تنمية مهارات التفكير والإبداع والابتكار لدى الطلبة.


