حماية المستهلك تقدم مجموعة من النصائح للراغبين في شراء الاضاحي

وطنا اليوم:وجهت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك مجموعة من النصائح للمواطنين المقتدرين الراغبين في شراء الاضاحي لتعظيم شعائر الله قال تعالي * ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ( 32 ) لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ( 33 ) سورة الحج.

هذه نصائح عند شراءك للاضحية :

1 . أن يكون رأس الحيوان مرفوعاً لأعلى وليس متدلياً لأسفل.

‏2. العينان خاليتان من الدموع والإفرازات، لامعتان براقتان ولا يوجد بهما أى إصفرار أو إحمرار.

‏3. تنفس الحيوان طبيعى لا يعانى السعال.

‏4. أنف الأضحية غير مصابة بالرشح أو الإفرازات.

‏5. فم ولسان الأضحية خالى من الالتهابات والإفرازات.

‏6. الصوف أو الشعر ناعم الملمس، نظيف، متكامل وغير ناحل، وقوى عند محاولة نزعه باليد.

‏7. الجلد خالى من الجروح والبقع أو التشققات، ولامع مع عدم وجود أية تقرحات أو تقيحات أو دمامل أو تورمات.

‏8. أن يكون الحيوان نشيط الحركة ذو شهية مرتفعة للطعام وغير كسول.

9. يكون قوامه ممتلئ وغير نحيل، بل مستقيم وقوي.

10. أن تمتليء منطقة الرقبة والظهر ومقدمة الصدر باللحوم، فلا تكون العظام فى هذه المناطق بارزة تحس باليد عند لمسها.

11 . ألا يكون الكرش ممتلىء بشكل غير طبيعى عند الضغط عليه من الجانبين.

12 . خالية من مظاهر وعلامات الإنتفاخ والإسهال عند مؤخرتها.

13 . لابد أن تكون ارجل الحيوان سليمة وخالية من أي كسور