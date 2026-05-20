هيئة شباب كلنا الأردن في الطفيلة تنظم دورة تدريبية متخصصة في بناء المواقع والتطبيقات

وطنا اليوم:اختتمت في جامعة الطفيلة التقنية دورة تدريبية متخصصة في بناء المواقع والتطبيقات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، نظمتها هيئة شباب كلنا الأردن الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، بالتعاون مع الجامعة، بمشاركة مجموعة من طلبة الجامعة والمهتمين بالتكنولوجيا والمهارات الرقمية الحديثة.

وأشار نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور عبدالإله الشباطات، خلال كلمته في حفل اختتام الدورة، إلى أهمية مثل هذه البرامج التدريبية في ظل التطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مؤكدا دورها في إعداد جيل قادر على مواكبة متطلبات العصر الرقمي.

ولفت الشباطات جهود القائمين على الدورة، مشيدا بدور عمادة شؤون الطلبة في صقل مهارات الطلبة وتنمية قدراتهم في مختلف المجالات المعرفية والتكنولوجية.

من جانبه، أكد ممثل الهيئة في الطفيلة أمجد الكريمين أن الهيئة تواصل تنفيذ برامج تدريبية نوعية تستهدف تمكين الشباب بالمهارات الأكثر طلبا في سوق العمل، وتشجيعهم على الابتكار وتحويل أفكارهم إلى مشاريع رقمية قابلة للتطبيق.

وقدم الدورة المدرب أحمد سيلاوي من شركة الصباغ للتدريب والاستشارات، حيث تضمنت تدريب المشاركين على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تطوير التطبيقات والمواقع الإلكترونية بأساليب عملية وحديثة، بما يسهم في تعزيز فرصهم في سوق العمل الرقمي.

وتأتي هذه الدورة ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي تنفذها الهيئة في مجالات التكنولوجيا الحديثة وريادة الأعمال الرقمية، انسجاما مع توجهات التحول الرقمي ومتطلبات الاقتصاد المعرفي، وبما يعزز قدرات الشباب على الإبداع والابتكار في المجالات التقنية الحديثة.