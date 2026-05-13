الاتحاد الأوروبي يدرس توسيع مهمة أسبيدس في البحر الأحمر لتشمل مضيق هرمز

4 ساعات ago
وطنا اليوم:أعلنت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن التكتل يدرس توسيع مهمّته البحرية في البحر الأحمر، المسماة “أسبيدس” لتشمل مضيق هرمز، بعد انتهاء الحرب في إيران.
وأضافت كالاس عقب اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي أن “عملية “أسبيدس” تساهم بالفعل في حماية حركة الملاحة في البحر الأحمر، لكن أنشطتها يمكن أن تمتد أيضا إلى المضيق”.
وأوضحت أن بعض الدول تعهّدت بتقديم مزيد من السفن للمهمّة، ما من شأنه أن يشكّل عاملا مساعدا في حال اتُّخذ قرار بتوسيع نطاقها.
يشار إلى أن عملية “أسبيدس” قد أطلقت من قبل الاتحاد الأوروبي في فبراير 2024 في أعقاب هجمات على سفن تجارية بالبحر الأحمر، حيث قرر الاتحاد فيما بعد تمديد مهمة العملية الأمنية البحرية “أسبيدس” حتى 28 فبراير 2027، وذلك بعد المراجعة الاستراتيجية للعملية


