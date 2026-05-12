مندوباً عن الملك وولي العهد… العيسوي يعزي عشائر المخادمة وبني فواز والسلايطة والفايز والزبن

وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدّم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء إلى عشائر المخادمة والسلايطة والفايز والزبن. *ففي منطقة الطرة بلواء الرمثا بمحافظة إربد*، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم الحاج عبدالله سليمان المخادمة، والد النائب عثمان المخادمة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة المخادمة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. *وفي منطقة عنجرة بمحافظة عجلون*، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم فهمي مصطفى محمود بني فواز، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة بني فواز، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

ففي محافظة مأدبا*، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم الدكتور شبلي جبرائيل السلايطة، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة السلايطة، سائلاً المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه. *وفي منطقة منجا بلواء الجيزة*، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة جدعة متعب البخيت الفايز أرملة المرحوم الحميدي زعل الكنيعان الفايز، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعشيرة الفايز وإلى وعموم عشائر بني صخر، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته. *وفي منطقة المنارة في لواء الجيزة ايضاً*، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة مها دريزي الدريبي الزبن، زوجة جروح الدريبي الزبن، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعشيرة الزبن وإلى وعموم عشائر بني صخر، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.