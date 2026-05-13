التوثيق الملكي يصدر نشرة توثيقية خاصة بمناسبة عيد الاستقلال الـ80

3 ساعات ago
وطنا اليوم:أعاد مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي، بمناسبة الذكرى الـ80 لاستقلال المملكة، نشر العدد 1127 من جريدة الأردن للسنة السابعة والعشرين 1946، الذي يرصد الحدث التاريخي الخالد للاستقلال والتتويج الملكي.
وأوضح المركز في بيان اليوم الأربعاء، أن النشرة تتضمن أخبارا صحفية أرشيفية توثق لحظات مفصلية في تاريخ الاستقلال والتتويج الملكي، شملت القرار التاريخي بإعلان البلاد الأردنية دولة مستقلة استقلالا تاما مع البيعة بالملك لحضرة صاحب الجلالة عبدالله بن الحسين، كما رصدت الاحتفالات بالبيعة وخبر توافد وفود البلاد العربية.
وأشار المركز إلى أن العدد تناول أهم الخطابات والاحتفالات والمآدب وحضور مندوبي الصحف، مبينا أن إصدار هذه النشرة يأتي ضمن جهود المركز المتواصلة في حفظ الذاكرة الوطنية وتوثيق الأحداث التي شكلت منعطفات مهمة في مسيرة الدولة الأردنية


