الغذاء والدواء تحذر من بوتوكس مزور ومهرب يهدد الصحة العامة

وطنا اليوم:حذّرت مدير مديرية الدواء في المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتورة رنا ملكاوي من استخدام أدوية البوتوكس المهربة والمزورة القادمة من الخارج.

وأكدت، أن هذا المنتج تعد من أكثر الأدوية التي يتم تهريبها من الدول المجاورة، ويثبت بعد التواصل مع الشركات المصنعة أنها مزورة، ما قد يتسبب بآثار جانبية خطيرة تستدعي دخول بعض الحالات إلى المستشفيات ووحدات العناية الحثيثة بسبب مكونات غير معروفة.

وقالت إن البوتوكس مسعر على صفحة المؤسسة، داعية المواطنين إلى الانتباه لأي عيادة أو شخص يبيع المنتج بسعر أقل من السعر المحدد من قبل المؤسسة، لأن ذلك قد يدل على أنه مزور أو أن هناك خللا ما.

وأوضحت ملكاوي أن أكثر الضبطيات التي تم التعامل معها كانت لبوتوكس مهرب، حيث يتم ضبطه ويثبت لاحقا أنه مزور، داعية المواطنين إلى التأكد من الطبيب والاطلاع على العلبة الأصلية التي تتضمن رقم التشغيل واسم الوكيلز

وقالت إن المؤسسة تقوم عند ورود أي شكوى بمراجعة العيادة والاطلاع على فواتير الشراء والوكيل، إلا أنه يتم في بعض الحالات ملاحظة عدم وجود فواتير شراء من الوكيل أو غياب العلبة الأصلية، ما يثبت أن المنتج مزور وتم إدخاله من الخارج.

وحذرت ملكاوي من الانجرار وراء الأدوية ذات الأسعار المنخفضة، لما قد يترتب عليها من آثار سلبية على الصحة، مشيرة إلى أن الأدوية الموجودة في الصيدليات يكون مصدرها معتمدا من الوكيل وتخضع لمسؤولية المؤسسة، بينما قد تكون الأدوية المهربة من الخارج مزورة أو مخزنة بطريقة سيئة تضر بالصحة.

وأكدت أن الدواء في الأردن يوفر للمواطن دواء مضمونا حتى وإن كان سعره مرتفعا.

وبيّنت ملكاوي أن الطبيب ممنوع من الترويج لأي منتج دوائي أو بيع الأدوية، لكنه يستطيع الترويج للاسم العلمي وليس التجاري، لافتة إلى أن أي مادة ترويجية يجب أن تحصل على موافقة المؤسسة قبل نشرها، للتأكد من مطابقتها لنشرات الدواء وخلوها من المعلومات المضللة للمواطنين.

وأضافت أنه تم منذ بداية العام ضبط 30 موقعا على وسائل التواصل الاجتماعي تقوم بالترويج المغلوط للأدوية في الأردن، حيث يتم تحويل هذه الصفحات إلى الجهات المختصة لإغلاقها، ومن ثم تحويل القضية إلى المدعي العام لاتخاذ الإجراءات المناسبة