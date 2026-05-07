كوريا الشمالية تعلن أنها غير ملزمة بمعاهدة حظر الانتشار النووي

كوريا الشمالية تعلن أنها غير ملزمة بمعاهدة حظر الانتشار النووي

وطنا اليوم:أكدت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الخميس أن البلاد غير ملزمة بأي معاهدة ​تتعلق بعدم انتشار الأسلحة النووية، وسط مواصلة تصديها للضغوط ‌والعقوبات الدولية التي تهدف لتفكيك برنامجها النووي.
ونقلت الوكالة عن كيم سونج الممثل الدائم لكوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة القول في ​بيان إن الولايات المتحدة وبعض الدول “تفسد الأجواء” في ​مؤتمر المراجعة الحادي عشر لمعاهدة عدم الانتشار النووي ⁠الذي يعقد في مقر الأمم المتحدة بإثارة قضية الأسلحة ​النووية الكورية الشمالية.
وأضاف أن موقف كوريا الشمالية كدولة لديها ​أسلحة نووية “لا يتغير وفقا للتصريحات الرنانة أو الرغبة أحادية الجانب لأطراف خارجية”.
وقال كيم “أندد وأرفض بأشد العبارات الأعمال اللصوصية والمخزية التي تقوم بها ​دول بعينها من بينها الولايات المتحدة معترضة على ​حق جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الواقعي والعادل في امتلاك أسلحة نووية”.
وصادقت ‌كوريا ⁠الشمالية على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عام 1985، قبل أن تعلن انسحابها منها نهائيا عام 2003 بعد خلاف مع الولايات المتحدة. ولا تزال شرعية هذا الانسحاب مثار ​جدل.
وعقد الرئيس ​الأمريكي دونالد ترامب ⁠والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قمتين عامي 2018 و2019، قبل أن تنهار ​المفاوضات بشأن ترسانة بيونجيانج النووية.


