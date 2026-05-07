وطنا اليوم:أكدت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الخميس أن البلاد غير ملزمة بأي معاهدة تتعلق بعدم انتشار الأسلحة النووية، وسط مواصلة تصديها للضغوط والعقوبات الدولية التي تهدف لتفكيك برنامجها النووي.
ونقلت الوكالة عن كيم سونج الممثل الدائم لكوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة القول في بيان إن الولايات المتحدة وبعض الدول “تفسد الأجواء” في مؤتمر المراجعة الحادي عشر لمعاهدة عدم الانتشار النووي الذي يعقد في مقر الأمم المتحدة بإثارة قضية الأسلحة النووية الكورية الشمالية.
وأضاف أن موقف كوريا الشمالية كدولة لديها أسلحة نووية “لا يتغير وفقا للتصريحات الرنانة أو الرغبة أحادية الجانب لأطراف خارجية”.
وقال كيم “أندد وأرفض بأشد العبارات الأعمال اللصوصية والمخزية التي تقوم بها دول بعينها من بينها الولايات المتحدة معترضة على حق جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الواقعي والعادل في امتلاك أسلحة نووية”.
وصادقت كوريا الشمالية على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عام 1985، قبل أن تعلن انسحابها منها نهائيا عام 2003 بعد خلاف مع الولايات المتحدة. ولا تزال شرعية هذا الانسحاب مثار جدل.
وعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قمتين عامي 2018 و2019، قبل أن تنهار المفاوضات بشأن ترسانة بيونجيانج النووية.
كوريا الشمالية تعلن أنها غير ملزمة بمعاهدة حظر الانتشار النووي
وطنا اليوم:أكدت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الخميس أن البلاد غير ملزمة بأي معاهدة تتعلق بعدم انتشار الأسلحة النووية، وسط مواصلة تصديها للضغوط والعقوبات الدولية التي تهدف لتفكيك برنامجها النووي.