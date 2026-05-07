متطوعو إمكان الإسكان يشاركون في تنفيذ مشاريع تنموية في منطقة بدر

3 ساعات ago
وطنا اليوم:شارك متطوعو برنامج بنك الإسكان للمسؤولية الاجتماعية “إمكان الإسكان” تنفيذ مجموعة من الأنشطة الميدانية في منطقة بدر، وذلك ضمن الشراكة الاستراتيجية الموقعة مع الجمعية العربية لحماية الطبيعة لعام 2026.
وشملت مشاركة المتطوعين العمل الميداني على تنفيذ مشروع “سبل العيش المنتجة” عبر إنشاء حظائر دجاج بياض نموذجية للأسر المستفيدة وتوفير مستلزماتها من أعلاف وإشراف فني، بالإضافة إلى مشاركتهم في زراعة عدد من الأشجار المثمرة لصالح المستفيدين في المنطقة. وتهدف هذه المبادرة إلى تمكين الأسر اقتصادياً وتحقيق الاكتفاء الذاتي المنزلي، بما يضمن توفير مصادر رزق مستدامة وزيادة الرقعة الخضراء في المناطق الأقل حظاً.
وتأتي هذه الأنشطة الميدانية تجسيداً لرسالة برنامج “إمكان الإسكان” في إشراك موظفي البنك بشكل مباشر في إحداث أثر إيجابي ملموس، وتحويل الشراكات المؤسسية في مجال المسؤولية الاجتماعية إلى واقع يخدم المجتمع والبيئة.
يُذكر أن بنك الإسكان قد جدد رعايته الماسية للجمعية العربية لحماية الطبيعة لعام 2026، حيث يواصل دعم برنامج “القافلة الخضراء” للعام السادس على التوالي، إلى جانب دعم حزمة من المشاريع التنموية التي تشمل تركيب أنظمة ري بالطاقة الشمسية، وتوزيع خلايا نحل لإنتاج العسل، وإنشاء حظائر الدجاج البياض، وزراعة الأشجار المثمرة في مختلف محافظات المملكة.


