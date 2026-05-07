حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول تتوجه إلى الخليج

وطنا اليوم:قالت وزارة الجيوش إن حاملة الطائرات شارل ديغول والسفن المواكبة لها الأربعاء تعبر قناة السويس للتمركز في منطقة الخليج، تحسبا لتنفيذ مهمة متعددة الجنسيات بقيادة بريطانيا وفرنسا لحماية الملاحة في مضيق هرمز.

وذكرت الوزارة في بيان أن “حاملة الطائرات شارل ديغول والسفن المواكبة لها تعبر قناة السويس الأربعاء 6 أيار/مايو 2026 في طريقها إلى جنوب البحر الأحمر”. وأضافت أن هذا القرار يهدف إلى تسريع البدء بتنفيذ هذه المبادرة “ما إن تسمح الظروف”.

وأطلق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مبادرة لضمان أمن الملاحة في الممر الإستراتيجي المغلق عمليا من قبل إيران منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط في 28 شباط/فبراير. وشددت لندن وباريس على أن هذه المهمة ستكون دفاعية فقط، ولن تُنشر إلا بعد إرساء سلام دائم في المنطقة.

وذكرت وزارة الجيوش الفرنسية أن “الدول التي يزيد عددها عن أربعين” التي ستشارك في هذه القوة باشرت التخطيط العسكري في لندن. وأكدت مرة جديدة أن “تحرك المجموعة البحرية منفصل عن العمليات العسكرية التي بدأت في المنطقة، ويأتي استكمالا للمنظومة الأمنية”.

وأوضحت أن وجودها على مقربة من الخليج سيسمح بـ”تقييم بيئة العملية الإقليمية تحسبا لإطلاق المبادرة” و”توفير خيارات إضافية للخروج من الأزمة من أجل تعزيز أمن المنطقة”.

وأضافت أن مجموعة القطع البحرية الفرنسية ستسمح أيضا بـ”دمج وسائل الدول الراغبة في إدراج تحركها ضمن آلية دفاعية ملائمة تحترم اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار”.

وأبحرت “شارل ديغول” التي تحمل نحو عشرين طائرة مقاتلة من طراز رافال وترافقها عدة فرقاطات، أواخر كانون الثاني/يناير من مرفأ تولون للانتشار في شمال المحيط الأطلسي. إلا أنه أعيد توجيهها في الثالث من آذار/مارس إلى شرق البحر المتوسط للدفاع عن مصالح فرنسا والدول الحليفة المتضررة جراء الحرب.