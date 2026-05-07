بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

الخيرية الهاشمية تجهّز القافلة الإغاثية الرابعة إلى لبنان

3 ساعات ago
الخيرية الهاشمية تجهّز القافلة الإغاثية الرابعة إلى لبنان

وطنا اليوم:تواصل الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء في الجمهورية اللبنانية، من خلال تجهيز القافلة الإغاثية الرابعة، استمرارًا لسلسلة القوافل التي سيّرتها الهيئة ضمن الاستجابة الأردنية الإنسانية للأزمة في لبنان.
وتضم القافلة الحالية 18 شاحنة محمّلة بالأدوية والمستهلكات الطبية وحليب الأطفال والمواد الإغاثية وأدوات المطبخ، مقدّمة بالتعاون مع عدد من الشركاء والجهات الداعمة.
وبإطلاق هذه القافلة، يرتفع إجمالي القوافل التي سيّرها الأردن إلى لبنان إلى 4 قوافل، تضم ما مجموعه 78 شاحنة محمّلة بالمساعدات الإغاثية والطبية والغذائية، في إطار الجهود المستمرة لإيصال الدعم الإنساني للأسر المتضررة.
وقال الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الدكتور حسين الشبلي، إن استمرار تسيير القوافل الإغاثية إلى الجمهورية اللبنانية يجسد نهج الأردن الإنساني الراسخ في الوقوف إلى جانب الأشقاء خلال الأزمات، مؤكدًا أن الهيئة تواصل عملها بالتنسيق مع مختلف الشركاء لضمان إيصال المساعدات الإنسانية بكفاءة وسرعة إلى مستحقيها


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:36

الاتحاد الأوروبي والأردن يوقعان اتفاقيات تمويل بقيمة 135 مليون يورو

12:32

رئيس الوزراء يستقبل مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط

12:28

اجراءات احترازية إثر ظهور أعراض تسمم لدى 48 طالبا بمدرسة اليرموك في اربد

12:22

استشهاد عزام خليل الحية نجل قائد حركة حماس في غزة متأثرًا بجراحه

12:16

خلف كل بابٍ حلم… ونحن اخترنا أن نكون المفتاح

11:54

حجاوي يكشف تفاصيل فيروس هانتا : لا مطعوم معتمدا

11:44

وفيات الخميس 7-5-2026

11:31

أطباء بلا حدود: مستويات مقلقة من سوء التغذية في غزة

11:16

الجمارك: تعديل نسبة الرسوم الجمركية على المشروبات الكحولية يشمل منطقة العقبة

11:04

صدور النظام المعدل لرواتب وعلاوات أفراد الأمن العام

10:59

الرقاد: إصلاح العمل الحزبي يبدأ بانتخابات داخلية وتعزيز ثقة الشباب

10:54

ضبط قاتل شقيقته طعنا شمال عمّان

وفيات
وفيات الخميس 7-5-2026وفيِّات الاربعاء 6-5-2026وفيَّات الثلاثاء 5-5-2026أسرة مستشفيات البشير تعزي مدير الإدارة الدكتور عاطف النمورهوفيات الاثنين 4-5-2026