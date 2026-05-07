أمانة عمّان الكبرى تطلق مشروعها التنموي تجميل وتطوير وسط البلد

وطنا اليوم:أكد نائب مدير مدينة عمّان لقطاع شؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية، المهندس زياد أبو عرابي، المشرف العام لمشروع تجميل وسط البلد، أهمية المشروع وضرورة إعداد خطة تنفيذية له وبما يتوافق مع خطة أمانة عمّان الكبرى الاستراتيجية للأعوام 2027 / 2031.

وبين أبو عرابي خلال إطلاق أمانة عمّان الكبرى، امس الأربعاء، مشروعها التنموي (تجميل وتطوير وسط البلد) أن المشروع يأتي ضمن رؤية الأمانة لتحويل وسط عمّان إلى وجهة حضرية تجمع بين الأصالة والتراث وحداثة التصاميم وتجميل المنطقة وإحياء هويتها بأسلوب معاصر يعكس روح المدينة وطموحاتها، بحيث تكون مركز جذب سياحي عالمي.

ويهدف المشروع إلى إعادة الحيوية للوسط التاريخي مع صون الهوية الثقافية والمعمارية، وتكريس الشراكة بين المؤسسات الحكومية والأكاديمية كنهج مستدام في تطوير المدن.

وعلى هامش إطلاق المشروع، استقبل مدير المدينة المهندس نبيل الجريري وفداً من طلبة الجامعة الأردنية ضم تخصصات الآثار وإدارة المصادر التراثية والسياحة، وهندسة العمارة، ضمن مبادرة لدمج الخبرة الأكاديمية في المشاريع الميدانية والاستفادة من الأفكار الشابة المبتكرة في أعمال تجميل وتطوير وإعداد الموقع العام الحضري المقترح.

وتم تنفيذ جولة ميدانية مع الوفد الطلابي لاطلاعهم على مراحل المشروع وأهدافه والتي تشمل تجميل وتحسين واجهات الابنية في وسط المدينة بما يتناسب مع تراث مدينة عمّان والهوية البصرية، إضافة إلى تطوير وعمل أرصفة نموذجية ولوحات إرشادية ذكية، وعمل مواقف ذكية وإيجاد مساحات وفضاءات حضرية وعمل تحسينات مرورية وخدمات النقل العام من خلال إعداد دراسات أولية بالشراكة مع جميع المؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي والجامعات الأردنية لعمل مخطط عام حضري لتطوير وتجميل وسط المدينة من جهته، أكد كل من الدكتور يزن الحسن من كلية الآثار والسياحة والدكتور فراس شرف من كلية الهندسة / قسم العمارة أهمية هذه الفرصة الميدانية لتقديم أفكار إبداعية تليق بمكانة عمّان التاريخية وتطلعاتها المستقبلية، وصياغة المشهد الحضري للمدينة، من خلال الأفكار الذكية والمبتكرة التي توازن بين الحفاظ على الإرث التراثي ومتطلبات الاستدامة الحديثة، لتكون مشاريع الطلبة ذات أهمية في مسيرة تطوير وسط البلد.

يشار إلى أن نطاق المشروع يشمل تطوير وتجميل المنطقة الممتدة من إشارة المهاجرين وصولا الى جسر المحطة مرورا بشارع علي بن أبي طالب وشارع قريش و ساحة الملك فيصل وشارع الملك طلال وشارع عمر مطر والمنطقة المحاذية لموقع جبل القلعة الأثري