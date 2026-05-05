بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

حريق في خزانات زيوت معدنية بمصنع في المفرق

21 دقيقة ago
حريق في خزانات زيوت معدنية بمصنع في المفرق

وطنا اليوم:قالت مديرية الأمن العام إن كوادر الدفاع المدني تتعامل حاليًا مع حريق شبّ في خزانات زيوت معدنية داخل أحد مصانع الزيوت في المنطقة التنموية بمحافظة المفرق.
وأضافت المديرية أن طواقم الإطفاء تباشر عمليات مكافحة الحريق ومحاصرته بهدف السيطرة عليه ومنع امتداده إلى مناطق أخرى داخل المصنع، مشيرة إلى أنه لم ترد حتى الآن تفاصيل عن حجم الأضرار أو وجود إصابات.
وأكدت أن الفرق المختصة تواصل عملها في الموقع، على أن يتم تزويد الإعلام بكافة التفاصيل لاحقًا بعد الانتهاء من عمليات الإخماد


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:37

بلدية اربد تتلف 3.5 طن من التمور منتهية الصلاحية

20:34

مشروع عين العقبة الترفيهي اضافة نوعية تعزز السياحة بالعقبة

20:32

شيرين قسوس تكتب : جناية اليأس وخبر عابر

20:23

اليوم العالمي للصحافة ومسيرة الصحافه الاردنية

20:20

رقم ضخم للغاية.. كم عدد مشجعي ريال مدريد الذين وقعوا على عريضة طرد مبابي؟

20:06

شباب رياديين من منطقة ملكا يوقّعون اتفاقيات لتأسيس مشاريعهم بدعم من مركز تطوير الأعمال – BDC 

20:02

الأمير الحسن: المنطقة تمر بتحولات عميقة تستدعي تبني رؤية استشرافية

19:57

حسان: مشاريع حكومية للزرقاء بنصف مليار دينار خلال 3 أعوام

19:51

دراسة لتحديد سن أدنى لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي

19:26

الملك: أهل الزرقاء يجسدون قيم النخوة والتضحية وحب الوطن

19:23

الذنيبات رئيسا لمجلس إدارة الشركة الإماراتية الأردنية للقطارات

19:15

 Supported by Capital Bank & in Collaboration With intaj Orange Jordan Announces “Inspiring Change” Award Women Entrepreneur Winners

وفيات
وفيَّات الثلاثاء 5-5-2026أسرة مستشفيات البشير تعزي مدير الإدارة الدكتور عاطف النمورهوفيات الاثنين 4-5-2026وفيات الأحد 3-5-2026وفيات الجمعة 1 – 5 – 2026