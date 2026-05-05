حريق في خزانات زيوت معدنية بمصنع في المفرق

وطنا اليوم:قالت مديرية الأمن العام إن كوادر الدفاع المدني تتعامل حاليًا مع حريق شبّ في خزانات زيوت معدنية داخل أحد مصانع الزيوت في المنطقة التنموية بمحافظة المفرق.

وأضافت المديرية أن طواقم الإطفاء تباشر عمليات مكافحة الحريق ومحاصرته بهدف السيطرة عليه ومنع امتداده إلى مناطق أخرى داخل المصنع، مشيرة إلى أنه لم ترد حتى الآن تفاصيل عن حجم الأضرار أو وجود إصابات.

وأكدت أن الفرق المختصة تواصل عملها في الموقع، على أن يتم تزويد الإعلام بكافة التفاصيل لاحقًا بعد الانتهاء من عمليات الإخماد