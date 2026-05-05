حسان: مشاريع حكومية للزرقاء بنصف مليار دينار خلال 3 أعوام

وطنا اليوم:قال رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان إن البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام الثلاثة المقبلة يتضمن مشاريع مخصصة للزرقاء تقدر كلفتها بحوالي نصف مليار دينار في قطاعات مختلفة، أبرزها الصحة، التعليم، والنقل العام “وهي القطاعات الأساسية لخدمة المواطن.”

وأكد حسان، خلال لقاء جلالة الملك مع رجالات وشخصيات في محافظة الزرقاء، أن الحكومة تعمل، وفق توجيهات جلالة الملك، على تنفيذ مشاريع وبرامج لخدمة محافظة الزرقاء وسكانها.

وبين رئيس الوزراء أن الحكومة قامت بتوسعة قسم جراحة القلب في مستشفى الزرقاء الجديد، وستعمل على تنفيذ توجيهات جلالة الملك بإنشاء مركز صحي شامل على أرض مستشفى الزرقاء القديم، لافتا إلى أن العمل سيبدأ قريبا بإنشاء مبنى جديد لمستشفى الأمير فيصل بالرصيفة بكلفة 9 ملايين دينار.

وأشار الدكتور حسان إلى أن حوالي 500 غرفة صفية ستتم إضافتها لمدارس الزرقاء خلال العامين الحالي والمقبل، كما سيتم، ومن خلال المسؤولية المجتمعية التي أطلقتها الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص، إنشاء 4 مدارس نموذجية بسعة ألف طالب لكل مدرسة، ستكون جاهزة خلال العام الدراسي القادم.

وبشأن مشاريع قطاع النقل العام في المحافظة، أكد رئيس الوزراء أنه سيتم إيصال الباص سريع التردد إلى الجامعة الهاشمية، وإنشاء مجمع النقل العام الجديد الذي يتسع لحوالي 1250 حافلة، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء قريبا من الدراسات المتعلقة بتحديث الخط الحديدي الحجازي الأردني وإمكانية استخدامه للنقل العام.

وأوضح الدكتور حسان أن الحكومة تعمل على معالجة المشاكل الحضرية في العديد من البلديات، ومنها بلدية الرصيفة، فضلا عن تعزيز دور البلديات التنموي وإقامة مشاريع بيئية وسياحية وصناعية تسهم في تحقيق التنمية المنشودة، على غرار المشاريع التي سيتم البدء فيها في بلدية الأزرق.