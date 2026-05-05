الملك: أهل الزرقاء يجسدون قيم النخوة والتضحية وحب الوطن

وطنا اليوم:زار جلالة الملك عبدﷲ الثاني، اليوم الثلاثاء، محافظة الزرقاء واطلع على مشروع المدينة الصناعية فيها، وهي أول مدينة صناعية خضراء وصديقة للبيئة في الأردن، موجها جلالته الحكومة لتسريع تنفيذ جميع مراحل المشروع.

ولفت جلالة الملك، لدى لقائه وجهاء وممثلين عن أهالي محافظة الزرقاء في الجامعة الهاشمية، إلى أهمية المدينة الصناعية كإحدى أكبر المدن الصناعية في المملكة، مشددا جلالته على ضرورة تقديم التسهيلات والخدمات لجذب الاستثمارات للمشروع.

وتحدث جلالة الملك خلال اللقاء التواصلي عن رمزية مدينة الزرقاء كـ “مدينة العسكر”، مبينا أن دورها معروف في تاريخ القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وأن أهلها يجسدون قيم النخوة والتضحية وحب الوطن.

ووجه جلالته الحكومة لإنشاء مركز صحي شامل لخدمة محافظة الزرقاء والتخفيف من حجم الضغط على الخدمات الصحية فيها.

وتطرق جلالة الملك إلى المستجدات الإقليمية، قائلا إن الفترة الماضية كانت صعبة، لكن الأردن يمضي قدما، وهو مستمر بحماية مصالحه رغم الظروف في المنطقة.

ولفت رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان خلال اللقاء إلى أن الحكومة تعمل، وفق توجيهات جلالة الملك، على تنفيذ مشاريع وبرامج لخدمة محافظة الزرقاء وسكانها.

وأشار الدكتور حسان إلى أن البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام الثلاثة المقبلة يتضمن مشاريع مخصصة للزرقاء تقدر كلفتها بحوالي نصف مليار دينار في قطاعات مختلفة، أبرزها الصحة، التعليم، والنقل العام “وهي القطاعات الأساسية لخدمة المواطن”.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة قامت بتوسعة قسم جراحة القلب في مستشفى الزرقاء الجديد، وستعمل على تنفيذ توجيهات جلالة الملك بإنشاء مركز صحي شامل على أرض مستشفى الزرقاء القديم، لافتا إلى أن العمل سيبدأ قريبا بإنشاء مبنى جديد لمستشفى الأمير فيصل بالرصيفة بكلفة 9 ملايين دينار.

وأشار الدكتور حسان إلى أن حوالي 500 غرفة صفية ستتم إضافتها لمدارس الزرقاء خلال العامين الحالي والمقبل، كما سيتم، ومن خلال المسؤولية المجتمعية التي أطلقتها الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص، إنشاء 4 مدارس نموذجية بسعة ألف طالب لكل مدرسة، ستكون جاهزة خلال العام الدراسي القادم.

وبشأن مشاريع قطاع النقل العام في المحافظة، أشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم إيصال الباص سريع التردد إلى الجامعة الهاشمية، وإنشاء مجمع النقل العام الجديد الذي يتسع لحوالي 1250 حافلة، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء قريبا من الدراسات المتعلقة بتحديث الخط الحديدي الحجازي الأردني وإمكانية استخدامه للنقل العام.

وأكد الدكتور حسان أن الحكومة تعمل على معالجة المشاكل الحضرية في العديد من البلديات، ومنها بلدية الرصيفة، فضلا عن تعزيز دور البلديات التنموي وإقامة مشاريع بيئية وسياحية وصناعية تسهم في تحقيق التنمية المنشودة، على غرار المشاريع التي سيتم البدء فيها في بلدية الأزرق.

من جانبه، تحدث رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي عن تنفيذ العديد من مشاريع المبادرات الملكية في المحافظة، خاصة في قطاعات التعليم، والشباب، والصحة، والتنمية الاجتماعية، والشؤون البلدية، إضافة إلى مشاريع إنتاجية وتنموية.

وأشار العيسوي إلى مشروع إعادة تأهيل تلال الفوسفات في الرصيفة، باعتباره أحد أبرز المشاريع بالمحافظة، بعد إنجاز مرحلته الأولى التي تشمل إزالة 15 مليون متر مكعب من مخلفات الفوسفات، لافتا إلى أن العمل جارٍ على تنفيذ المرحلة الثانية لتطوير المنطقة بيئيا وتنمويا.

وبدوره، رحب محافظ الزرقاء الدكتور فراس أبو قاعود بزيارة جلالة الملك، مثمنا جهود جلالته المستمرة للحفاظ على أمن الأردن واستقراره.

وأكد متحدثون من الحضور اعتزازهم بلقاء جلالة الملك وبما تعكسه الزيارة من حرص جلالته على التواصل مع المواطنين، مستعرضين أبزر أولويات المحافظة في مجالات التنمية، وتمكين المرأة والشباب، وتعزيز الاستثمار، ومؤكدين ضرورة الاستمرار في الاستثمار في ميزات المحافظة بما يعزز التنمية فيها ويسهم في توفير فرص العمل.

وخلال زيارة جلالته لمشروع المدينة الصناعية قبيل اللقاء التواصلي، أكد جلالة الملك أهمية الترويج للمدينة محليا ودوليا، وإعداد خطط تنفيذية واضحة للخدمات المقدمة للمستثمرين بما يعزز من تنافسية المدينة الصناعية.

وخلال جولة في المشروع، استمع جلالته بحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، إلى إيجاز قدمه وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة حول دور المناطق التنموية والصناعية في تحفيز النمو الاقتصادي، مؤكدا مواصلة العمل على تحسين بيئة الأعمال وتمكين الاستثمار.

وأضاف أن المناطق التنموية في المملكة وعددها 20، تشهد نموا مستمرا في حجم الاستثمارات التي بلغت نحو 49ر6 مليار دينار، وتضم 1670 استثمارا عاملا يوفر نحو 128 ألف فرصة عمل.

وتحدث مدير عام شركة المدن الصناعية الأردنية عدي عبيدات عن المراحل الثلاثة لمشروع مدينة الزرقاء الصناعية، موضحا أن المرحلة الأولى مقامة على 1386 دونما من أصل 2475 دونما، بكلفة 35 مليون دينار، وتضم أراضٍ مطورة ومبانٍ صناعية جاهزة بمساحة 21 ألف متر مربع.

وأشار عبيدات إلى أن الدراسات الأولية للمشروع تتوقع استقطاب ما يقارب 217 استثمارا صناعيا ينتج عنها قرابة 8500 فرصة عمل.

وحضر اللقاء التواصلي مدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، ومستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي