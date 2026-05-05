بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

شباب رياديين من منطقة ملكا يوقّعون اتفاقيات لتأسيس مشاريعهم بدعم من مركز تطوير الأعمال – BDC 

ساعة واحدة ago
شباب رياديين من منطقة ملكا يوقّعون اتفاقيات لتأسيس مشاريعهم بدعم من مركز تطوير الأعمال – BDC 

وطنا اليوم:يأتي هذا الدعم ضمن برامج مركز تطوير الأعمال (BDC) ويدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، حيث يهدف هذا البرنامج إلى دعم مشاريع التشغيل الذاتي والتمكين الاقتصادي، وتم استهداف  179 قرية ومنطقة نائية في مختلف محافظات المملكة من خلال هذا البرنامج لإيجاد فرص التشغيل الذاتي للشباب. ومن المتوقع أن تسهم المشاريع الجديدة في منطقة ملكا في توفير لايقل عن 15 فرصة عمل دائمة، إضافة إلى فرص العمل التي تم إيجادها سابقًا في القرى والمناطق المستهدفة ضمن برنامج التمكين الاقتصادي والتشغيل الذاتي، ويأتي تنفيذ هذا البرنامج انسجامًا مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة، ترجمةً لرؤية جلالة الملك وسمو ولي العهد في تعزيز الريادة وفرص التشغيل الذاتي وتمكين الشباب اقتصاديًا.

وجاء توقيع الاتفاقيات بالشراكة مع بلدية خالد بن الوليد بعد استكمال المستفيدين برنامجًا تدريبيًا مكثفًا استمر لمدة 10 أيام، ركّز على بناء الخصائص السلوكية والمهارات الريادية الأساسية التي تعزز قدرة الشباب على الاستدامة في إدارة مشاريعهم، بما يسهم في رفع فرص نجاحها ونموها على المدى الطويل.

بدورها قالت المهندسة رواية غرايبة، رئيس لجنة بلدية خالد بن الوليد، “اننا نثمّن هذه الشراكة مع مركز تطوير الأعمال – BDC لما لها من أثر إيجابي مباشرعلى تمكين الشباب وايجاد فرص التشغيل الذاتي لهم.”

وأكد معالي السيد نايف استيتية مؤسس مركز تطوير الاعمال BDC ووزير العمل الاسبق أن:“دعم وتمكين الشباب لإطلاق مشاريعهم الإنتاجية يتماشى مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، التي تركز على تحفيز النمو وخلق فرص العمل وتعزيز الإنتاجية، مشيرًا إلى أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات الوطنية لدعم الشباب وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع رؤية جلالة الملك وولي العهد في تمكين الشباب وايجاد فرص التشغيل الذاتي لهم.”


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:49

حريق في خزانات زيوت معدنية بمصنع في المفرق

20:37

بلدية اربد تتلف 3.5 طن من التمور منتهية الصلاحية

20:34

مشروع عين العقبة الترفيهي اضافة نوعية تعزز السياحة بالعقبة

20:32

شيرين قسوس تكتب : جناية اليأس وخبر عابر

20:23

اليوم العالمي للصحافة ومسيرة الصحافه الاردنية

20:20

رقم ضخم للغاية.. كم عدد مشجعي ريال مدريد الذين وقعوا على عريضة طرد مبابي؟

20:02

الأمير الحسن: المنطقة تمر بتحولات عميقة تستدعي تبني رؤية استشرافية

19:57

حسان: مشاريع حكومية للزرقاء بنصف مليار دينار خلال 3 أعوام

19:51

دراسة لتحديد سن أدنى لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي

19:26

الملك: أهل الزرقاء يجسدون قيم النخوة والتضحية وحب الوطن

19:23

الذنيبات رئيسا لمجلس إدارة الشركة الإماراتية الأردنية للقطارات

19:15

 Supported by Capital Bank & in Collaboration With intaj Orange Jordan Announces “Inspiring Change” Award Women Entrepreneur Winners

وفيات
وفيَّات الثلاثاء 5-5-2026أسرة مستشفيات البشير تعزي مدير الإدارة الدكتور عاطف النمورهوفيات الاثنين 4-5-2026وفيات الأحد 3-5-2026وفيات الجمعة 1 – 5 – 2026