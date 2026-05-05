بلدية اربد تتلف 3.5 طن من التمور منتهية الصلاحية

وطنا اليوم:​نفذت الكوادر التفتيشية في بلدية إربد الكبرى، بالتعاون والتنسيق مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء والإدارة الملكية لحماية البيئة عملية ضبط وإتلاف لـ (3.5) طن من التمور منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك البشري.

​وصرح رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى عماد العزام ، أن هذه العملية تأتي في سياق الجهود المستمرة والتشديد الرقابي على الأسواق والمحال التجارية والمستودعات في مختلف مناطق البلدية بهدف التأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين ومطابقته للشروط الصحية والقوانين والأنظمة السارية.

​وأكد العزام أن البلدية ومن خلال فرقها الرقابية وبالشراكة المتكاملة مع الجهات الشريكة لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس صحة وسلامة المستهلك، مشددا على مواصلة الجولات التفتيشية الفجائية والدورية لضمان التزام كافة المنشآت بالمعايير الصحية والبيئية المطلوبة.

​وأشار إلى أن عملية إتلاف الكميات المضبوطة بالكامل وفق الأصول المتبعة وضمن الشروط البيئية والصحية الآمنك مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.