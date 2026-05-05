رقم ضخم للغاية.. كم عدد مشجعي ريال مدريد الذين وقعوا على عريضة طرد مبابي؟

وطنا اليوم:تصاعدت أزمة كيليان مبابي مع جماهير ريال مدريد إلى مستوى غير مسبوق، بعد إطلاق عريضة إلكترونية تطالب برحيله عن صفوف “الميرنغي”، جمعت أكثر من 752 ألف توقيع خلال ساعات، في مفارقة صادمة للنجم الفرنسي.

وفي تطور لافت، أطلق مشجعون غاضبون العريضة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مرفقة بهاشتاغ “Mbappé Out” الذي انتشر بسرعة كبيرة، ليتجاوز عدد التوقيعات الهدف الأولي البالغ 200 ألف توقيع، ويصل إلى رقم قياسي خلال وقت وجيز.

وجاء هذا الغضب الجماهيري رغم الأرقام التهديفية المميزة لمبابي هذا الموسم، حيث سجل 24 هدفًا في الدوري، و15 هدفًا في دوري أبطال أوروبا.

وتفاقمت الأزمة عقب سفر اللاعب إلى إيطاليا رفقة صديقته، بالتزامن مع فترة تعافيه من الإصابة، وفي الوقت الذي كان فيه الفريق يخوض مباراة أمام إسبانيول في الدوري.

وذكرت تقارير أن فلورنتينو بيريز مستاء من تصرف اللاعب، في وقت واصل فيه بعض جماهير النادي الهجوم على مبابي عبر الحسابات الرسمية، مطالبين برحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية.

كما أشارت تقارير إلى وجود حالة من الاستياء داخل غرفة ملابس الفريق؛ بسبب ما يُوصف بامتيازات يحصل عليها اللاعب دون غيره.

في المقابل، رد مقربون من مبابي على هذه الانتقادات عبر بيان نقلته وكالة “فرانس برس”، مؤكدين أن بعض الانتقادات “مبنية على تفسيرات مبالغ فيها تتعلق بفترة التعافي التي تتم تحت إشراف طبي دقيق من النادي”، مشددين على التزام اللاعب الكامل وجهوده اليومية لخدمة الفريق.

وبحسب التقارير، يسابق مبابي الزمن للتعافي من الإصابة العضلية، من أجل اللحاق بمواجهة الكلاسيكو المرتقبة أمام برشلونة، يوم الأحد المقبل.