تمديد ساعات عمل حركة الشحن في مركز حدود الكرامة

3 ساعات ago
وطنا اليوم:قررت وزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات الرسمية العاملة في مركز حدود الكرامة، تمديد ساعات العمل المخصصة لحركة الشحن في المركز، بحيث تستمر حركة سيارات الشحن المغادرة حتى الساعة الثانية عشرة ليلا، بينما تستمر حركة سيارات الشحن القادمة حتى الساعة العاشرة ليلاً. إذ كانت حركة الشحن في الاتجاهين، تتوقف قبل ذلك، عند الساعة الخامسة مساءً.
ويأتي هذا الإجراء، بهدف استيعاب الزيادة الملحوظة في حركة الشحن عبر المركز، وتيسير عمليات النقل بين الأردن والعراق بمرونة أكبر.


