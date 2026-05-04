بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. بنوك وشركات

الفوسفات: توزيع أرباح نقدية على المساهمين في 17 أيار الحالي

3 ساعات ago
الفوسفات: توزيع أرباح نقدية على المساهمين في 17 أيار الحالي

وطنا اليوم:أقرت الهيئة العامة لشركة مناجم الفوسفات الأردنية، خلال اجتماعها العادي المنعقد بتاريخ 20 نيسان 2026، الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 170% من القيمة الاسمية للسهم عن السنة المالية 2025.

وأعلنت الشركة أن صرف الأرباح سيبدأ اعتباراً من يوم الأحد الموافق للسابع عشر من شهر أيار الحالي عبر فروع البنك الأردني الكويتي، للمساهمين المسجلين في سجلاتها بتاريخ 20 نيسان 2026.

ودعت الشركة المساهمين إلى إبراز الوثائق الثبوتية اللازمة لتدقيق بياناتهم عند مراجعة فروع البنك لغايات استلام الأرباح، مشيرة إلى إمكانية تحويلها للراغبين إلى بنوك أخرى من خلال تعبئة نموذج المعلومات الشخصية والبيانات البنكية وارفاق الوثائق المطلوبة على الموقع الالكتروني للشركة
( www.jpmc.com.jo )
قسم علاقات المستثمرين.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:16

المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة

19:12

الإمارات تعلن رصد واعتراض صواريخ قادمة من إيران

16:52

وزير الخزانة الأمريكي: نفتح مضيق هرمز ونسيطر عليه بشكل مطلق

16:47

تجارة الأردن واتحاد الغرف التجارية المصرية يوقعان اتفاقية لإنشاء غرفة اقتصادية مشتركة

16:44

اداء التعدين والتوقعات

16:41

جامعة البترا تبحث آفاق الاستثمار الدوائي العربي في محاضرة لرئيس “اتحاد المنتجين”

16:15

تمديد ساعات عمل حركة الشحن في مركز حدود الكرامة

16:11

الأردن يدين الاعتداء الإيراني على ناقلة إماراتية أثناء مرورها من مضيق هرمز

16:02

الملك يهنئ رئيس الوزراء البلغاري المنتخب بفوز حزبه بالانتخابات

15:41

الكواليت : سعر الأضحية البلدية أقل من الروماني

15:30

البشير : ضخ الغاز عبر الأردن أسهم في استقرار الشبكة الكهربائية السورية

15:18

هل راتب 250 دينار يكفي لعائلة في الأردن

وفيات
أسرة مستشفيات البشير تعزي مدير الإدارة الدكتور عاطف النمورهوفيات الاثنين 4-5-2026وفيات الأحد 3-5-2026وفيات الجمعة 1 – 5 – 2026وفيات الخميس 30-4-2026