هل راتب 250 دينار يكفي لعائلة في الأردن

4 ساعات ago
وطنا اليوم:أثار منشور نشره الدكتور يوسف ربابعة، الأستاذ الجامعي، جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، بعد حديثه عن إمكانية إدارة مصاريف عائلة أردنية براتب شهري يبلغ 250 ديناراً، وفق ما وصفه بأسلوب التقشف .
وقال ربابعة في منشوره الذي حمل طابعاً جدلياً: تصريح وما حدا يزعل يمكن لعائلة أردنية أن تعيش براتب 250 ليرة في الشهر، مثلاً لو الفطور كل يوم ليرتين هاي 60 ليرة، والغدا كل يوم 4 ليرات هاي 120 ليرة، والعشا بليرة عشان التقشف هاي 30 ليرة، بطلع المجموع 210 ليرات، والفواتير مي وكهربا واتصالات ومواصلات 30 ليرة بصير المجموع 240 ليرة، بظل عشر ليرات توفير للطوارئ.
وأضاف: ملاحظة: إذا بتتقشفوا شوي ممكن توفروا 20 ليرة بالشهر، والمشكلة بإدارة المال طبعاً، وهاي مشكلة كبيرة يعاني منها الأردنيون… وصحتين وعافية.
وأثار المنشور تفاعلاً واسعاً بين مستخدمي مواقع التواصل، حيث اعتبره البعض طرحاً نظرياً مبالغاً فيه ولا يعكس الواقع المعيشي، فيما رأى آخرون أنه يسلط الضوء على أهمية إدارة النفقات رغم التحديات الاقتصادية.


