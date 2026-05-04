وزير الخزانة الأمريكي: نفتح مضيق هرمز ونسيطر عليه بشكل مطلق

وطنا اليوم:قال وزير الخزانة الأمريكي إن بلاده تعمل على ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدا أن الولايات المتحدة “تفتح المضيق وتسيطر عليه بشكل مطلق”.

وأضاف أن الإيرانيين “لا يسيطرون على مضيق هرمز”، مشددا على أن القوات الأمريكية تلعب دوراً محورياً في تأمين الممر المائي الحيوي للتجارة العالمية.

وفي السياق ذاته، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن سفينتين تجاريتين ترفعان العلم الأمريكي عبرتا مضيق هرمز بنجاح، بدعم من مدمرات صواريخ موجهة انتشرت في الخليج بعد عبورها المضيق، في إطار ما وصفته بـ”جهود استئناف حركة الملاحة التجارية”.

وأكدت القيادة أن القوات الأمريكية تواصل الإسهام بشكل نشط في حماية السفن وضمان انسيابية حركة النقل البحري في المنطقة.