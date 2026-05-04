النقل البري: خطة شاملة لرفع كفاءة وموثوقية الخدمات بالعقبة

وطنا اليوم:أكد فرع هيئة تنظيم النقل البري بالعقبة، أنها تعمل ضمن خطة شاملة تهدف إلى رفع مستوى كفاءة وموثوقية خدمات النقل المقدمة للمواطنين، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وتوجهات الحكومة، وبالتشاركية مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وقال مدير الهيئة، سليمان النوافلة، إن الهيئة نفذت منذ مطلع العام الحالي حزمة إجراءات أسهمت بشكل ملموس في تحسين خدمات النقل العام، خاصة في الخطوط الحيوية التي تشهد طلبا متزايدا.

وأضاف أن هذه الإجراءات شملت دعم وتعزيز عدد من الخطوط، أبرزها خط (الريشة – العقبة) وخط (القويرة – معان)، إلى جانب الموافقة على تسجيل وترخيص باص جديد على خط (الحميمة – معان)، بهدف تلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى الخدمة.

وأوضح أن الهيئة أولت اهتماما خاصا بالمناطق الأقل حظا من خدمات النقل، فأعدت دراسات متخصصة لتقييم احتياجات مناطق البادية الجنوبية ووادي عربة، بما يشمل مناطق القريقرة – فينان، وقرى حوض الديسة، ولواء القويرة، لضمان توفير خدمات نقل عام مستدامة تلبي احتياجات السكان، لا سيما طلبة الجامعات.

وأشار إلى أن الجهود شملت أيضا تنظيم قطاع النقل وتحسين انسيابية الحركة، وإعادة تنظيم مواقع اصطفاف المركبات، بما في ذلك نقل اصطفاف سيارات (العقبة – السعودية) المخالفة من أمام قلعة الشريف الحسين بن علي إلى مجمع سفريات العقبة، وتنظيم عمل السفريات عبر المراكز الحدودية، بما يضمن وضوح آلية (المنافيست) وانسيابية الإجراءات.

وبين أن الهيئة، وبالتعاون مع سلطة منطقة العقبة، زودت مجمع السفريات بمظلات ولوحات إرشادية، إلى جانب تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمراجعين.

وأوضح النوافلة، أن الهيئة راجعت ملف نقل طلبة الجامعات من قرى إقليم العقبة، وعملت على تقديم دعم مباشر لهم بالتشاركية مع سلطة العقبة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية وتحسين جودة الخدمة المقدمة.

وأشار إلى أن الهيئة مستمرة في تعزيز التنسيق مع الجهات الرسمية والحكام الإداريين، ومتابعة مختلف التحديات، وتنظيم إجراءات التراخيص، مع الحرص على توفير خدمات نقل تراعي احتياجات مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك الأشخاص من ذوي الإعاقة.

وقال إن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق مزيد من المبادرات التطويرية، تشمل تحسين البنية التحتية لمرافق النقل العام، وتعزيز معايير السلامة، وتوسيع انتشار اللوحات الإرشادية على الطرق، بما يسهم في تقديم خدمات نقل أكثر كفاءة واستدامة، ويدعم مسيرة التنمية في العقبة.