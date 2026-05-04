4 ساعات ago
الكواليت : سعر الأضحية البلدية أقل من الروماني

وطنا اليوم:أكد رئيس جمعية مربي المواشي زعل الكواليت أن أسواق المواشي في الأردن تشهد وفرة واضحة في المعروض من الأضاحي بمختلف أنواعها، بما يشمل البلدي والروماني والسوري، وذلك بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.
وقال الكواليت، إن أسعار الخراف البلدية من المزارع تتراوح ما بين 220 و275 دينارًا، تبعًا للنوع والحجم والعمر، مشيرًا إلى أنها تقل عن أسعار الخراف الرومانية التي تتراوح بين 250 و300 دينار وفق المعايير ذاتها.
وأوضح أن أسعار الأضاحي تختلف بحسب الأوزان، حيث يختلف سعر الخروف بوزن 40 كغم عن الأوزان الأكبر، لافتًا إلى أن هذا التباين يعود إلى الحجم والعمر، إضافة إلى اختلاف الأسعار من مزرعة إلى أخرى. كما أشار إلى وجود فروقات سعرية بين “العابور” والنعاج والماعز، وكذلك الخراف الأكبر سنًا.
وبيّن الكواليت أن نحو نصف مليون رأس من الأضاحي، سواء البلدية أو المستوردة، متوفرة حاليًا في الحظائر والمزارع، مقارنة بنحو 180 ألف رأس تم عرضها خلال موسم عيد الأضحى الماضي.
وأشار إلى أن أسعار الأضاحي تبقى مرتبطة بشكل مباشر بعوامل العرض والطلب خلال فترة العيد، منوهًا بإمكانية إضافة تكاليف أخرى يتحملها المستهلك، تشمل الذبح والتقطيع والنقل والتوزيع.


