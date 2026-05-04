جامعة البترا تبحث آفاق الاستثمار الدوائي العربي في محاضرة لرئيس “اتحاد المنتجين”

3 ساعات ago
وطنا اليوم:استضاف صالون البترا الثقافي في جامعة البترا رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي لمنتجي الأدوية، الدكتور عبد الناصر سيجري، في محاضرة حول واقع الاستثمار في الصناعة الدوائية. وتناولت الفعالية، التي حملت عنوان “أبعاد الاستثمار الدوائي في الاقتصاد العربي”، دور القطاع الدوائي في تعزيز الأمن القومي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في ظل التحديات والأزمات العالمية المتسارعة.
استعرض سيجري الأبعاد الاقتصادية للصناعة الدوائية بوصفها رافداً للناتج المحلي الإجمالي، ومساهمًا في رفع القيمة المضافة للاقتصادات الوطنية. كما ناقش سبل مواجهة التحديات عبر تعزيز التكامل والتعاون بين الدول العربية، بما يسهم في رفع القدرة التنافسية للمنتجات الدوائية في الأسواق الدولية، وضمان استقرار سلاسل التوريد، والوصول إلى مستويات متقدمة من الأمن الدوائي العربي.
والتقى رئيس الجامعة، الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، سيجري في مكتبه قبيل انطلاق المحاضرة، التي أدارها عميد شؤون الطلبة ورئيس نادي الجامعة، الأستاذ الدكتور إياد الملاح. وشهدت الجلسة الحوارية نقاشات مع أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية حول مستقبل الاستثمار الدوائي والفرص المتاحة لتطوير القطاع، بما ينسجم مع دور الجامعات في ربط المعرفة الأكاديمية بالقطاعات الإنتاجية والاقتصادية الحيوية.


