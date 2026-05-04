الملك يهنئ رئيس الوزراء البلغاري المنتخب بفوز حزبه بالانتخابات

وطنا اليوم:هنأ جلالة الملك عبدﷲ الثاني، رئيس الوزراء البلغاري المنتخب رومين راديف بفوز حزبه بالانتخابات في بلاده، خلال اتصال هاتفي، الاثنين.

وأكد جلالته، خلال الاتصال، عمق الصداقة بين الأردن وبلغاريا، وأهمية إدامة التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وبحث الاتصال أبرز المستجدات الإقليمية، والجهود الدولية لاستدامة التهدئة في المنطقة