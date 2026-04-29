الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بوسطة بالونات

وطنا اليوم:أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر الأربعاء على واجهتها، محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة إلكترونياً.

وتمكنت وحدات حرس الحدود، من خلال المراقبة، من رصدها والتعامل معها وإسقاط حمولتها داخل الأراضي الأردنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.