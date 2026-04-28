الأمن يكشف سبب حادث حريق الصهريج و3 شاحنات في الصحراوي

28 أبريل 2026
وطنا اليوم:كشفت إدارة الدوريات الخارجية في مديرية الأمن العام، اليوم الثلاثاء، سبب حادث الطريق الصحراوي الذي أدى إلى احتراق صهريج مواد نفطية و3 شاحنات أمس الاثنين، بعد انهاء التحقيقات.
وعللت الإدارة سبب الحادث بعدم أخذ احتياطات السلامة المرورية اللازمة لسائق صهريج المحروقات، مما أدى إلى حادث تدهور وانحراف الصهريج من المسرب باتجاه الجنوب إلى المسرب باتجاه العاصمة عمّان، ونتج عنه حريق الصهريج بالإضافة إلى 3 شاحنات.
وأضافت أنه نتج عن الحادث إصابة متوسطة لسائق الصهريج، وتم إسعافه إلى مستشفى التوتنجي.


