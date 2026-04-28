وفاة ثلاثيني اصطدمت مركبته بعمود انارة على طريق اللجون

وطنا اليوم:توفي شاب يبلغ من العمر (32)عاما متاثرا بإصابات بليغة تعرض لها في حادث سير وقع على طريق اللجون بالكرك

ونتج الحادث عن انحراف المركبه التي كان يقودها الشاب وارتطامها بأحد أعمدة الاناره على جانب الطريق مما أدى إلى وفاة على الفور

وقامت كوادر الدفاع المدني باخلاء جثمان المتوفى إلى مستشفى الأمير علي بن الحسين العسكري في الكرك، فيما عملت كوادر الدوريات الخارجية على إزالة الحطام وتنظيم حركة المرور لضمان انسيابية السير.

وتم تحويل جثمان المتوفى إلى مركز طب شرعي اقليم الجنوب حيث تولت لجنة طبيه من اطباء المركز الشرعيين بالكشف علية لتحديد سبب الوفاة التي تعليلها بالنزف الدموي نتيجة الاصابات الشديده بالجمجمة و الدماغ