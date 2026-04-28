بنك القاهرة عمان
وفاة ثلاثيني اصطدمت مركبته بعمود انارة على طريق اللجون

28 أبريل 2026
وطنا اليوم:توفي شاب يبلغ من العمر (32)عاما متاثرا بإصابات بليغة تعرض لها في حادث سير وقع على طريق اللجون بالكرك
ونتج الحادث عن انحراف المركبه التي كان يقودها الشاب وارتطامها بأحد أعمدة الاناره على جانب الطريق مما أدى إلى وفاة على الفور
وقامت كوادر الدفاع المدني باخلاء جثمان المتوفى إلى مستشفى الأمير علي بن الحسين العسكري في الكرك، فيما عملت كوادر الدوريات الخارجية على إزالة الحطام وتنظيم حركة المرور لضمان انسيابية السير.
وتم تحويل جثمان المتوفى إلى مركز طب شرعي اقليم الجنوب حيث تولت لجنة طبيه من اطباء المركز الشرعيين بالكشف علية لتحديد سبب الوفاة التي تعليلها بالنزف الدموي نتيجة الاصابات الشديده بالجمجمة و الدماغ


24 ساعة
17:47

*سندويتشات مناطقية*

16:46

وزيرا النقل والاوقاف يرعيان توقيع اتفاقية بين الملكية الأردنية ووزارة الأوقاف لخدمة حجاج جسر الملك الحسين

16:42

الأمن يحقق بالعثور على جثة شاب في المفرق

16:35

الملك والرئيس عباس يبحثان مجمل الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

15:54

تحديد مواعيد وأماكن إقامة مباريات الجولة قبل الأخيرة للدوري الأردني

15:41

الإمارات تعلن انسحابها من منظمة أوبك وتحالف أوبك بلس

15:29

فيلادلفيا تحصد المركز الثاني في مسابقة التميز المحاسبي للجامعات الأردنية

15:23

حزب العمال ينظم مائدة حول تحديات سوق العمل

15:13

راصد: ثلث النواب لم يتقدموا بأسئلة خلال الدورة العادية الثانية للبرلمان

15:09

جامعة البترا تتوج الشوابكة بلقب بطولة الريشة الطائرة للموظفات

15:00

إطلاق مشروع النقل المدرسي المجاني في معان لتحسين البيئة التعليمية

14:35

إسرائيليون يتلقون رسائل تهديد غامضة : تزودوا بالمؤن فستقضون أسابيع فى الملاجئ

وفيات
وفيات الثلاثاء 28-4-2026الحاجه رمزية شعبان ياخوت ( ام سهل ) في ذمة اللهوفيات الاثنين 27-4-2026وفيات الأحد 26-4-2026وفيات الجمعة 24 – 4 – 2026