أزمة الحبوب المسروقة .. أوكرانيا تستدعي سفير إسرائيل لجلسة توبيخ

28 أبريل 2026
Farmer Serhiy shows his grains in his barn in the village of Ptyche in eastern Donetsk region, Ukraine, Sunday, June 12, 2022. Serhiy claims he cannot sell his grains because nobody wants to come to the area which has been suffering from the Russian shelling. Ukraine is one of the world’s largest exporters of wheat and corn but Russia's invasion and a blockade of its ports have halted much of that flow. (AP Photo/Efrem Lukatsky)

وطنا اليوم:أعلنت أوكرانيا -مساء أمس الاثنين- استدعاء السفير الإسرائيلي لديها ميخائيل برودسكي إلى جلسة توبيخ صباح اليوم الثلاثاء، احتجاجا على استقبال إسرائيل سفينة تقول كييف إنها تحمل حبوبا من أراض أوكرانية تحتلها روسيا.
وقال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها -في منشور باللغة الإنجليزية على “إكس”- إن بلاده ستقدم مذكرة احتجاج إلى السفير الإسرائيلي، ردا على سماح إسرائيل بقبول شحنات من الحبوب المسروقة من أراضيها.
وحذّر سيبيها من تقويض العلاقات بين الجانبين بسبب “التجارة غير القانونية في الحبوب الأوكرانية المسروقة”، منتقدا في الوقت ذاته تجاهل إسرائيل دعوات سابقة من أوكرانيا بالامتناع عن استقبال سفن محملة بشحنات حبوب مسروقة من أراضيها.
وقال “من الصعب فهم عدم استجابة إسرائيل بشكل مناسب لطلب أوكرانيا المشروع بخصوص سفينة سابقة نقلت بضائع مسروقة إلى حيفا”، مضيفا “الآن -وبعد وصول سفينة أخرى من هذا النوع إلى حيفا- نحذر إسرائيل من الإضرار بعلاقاتنا”.

تلويح بمقاضاة إسرائيل
وفي وقت سابق، حذّر مصدر دبلوماسي أوكراني -رفض الكشف عن هويته في حديث لوكالة رويترز- من عواقب على العلاقات بين كييف وتل أبيب إذا سمحت إسرائيل للسفينة بالرسو، مؤكدا أن “كييف ستتخذ جميع الإجراءات الدبلوماسية والقانونية الدولية ضد إسرائيل”.
وفي المقابل، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن كييف “لم تقدّم أي أدلة تثبت مزاعمها بأن الحبوب مسروقة”، متهما في الوقت ذاته وزير الخارجية الأوكراني “بممارسة الدبلوماسية عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل”.
وكانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أفادت بأن سفينة روسية تدعى “بانورميتيس” -محملة بالحبوب من الأراضي الأوكرانية- وصلت يوم الأحد الماضي إلى قبالة ميناء حيفا، وأنها تنتظر الإذن بالرسو لتفريغ الشحنة.
كما كشفت هآرتس عن تحقيق مدعوم بوثائق وبيانات حركة الملاحة البحرية وصور الأقمار الصناعية يفيد بأن “إسرائيل استقبلت وأفرغت -خلال العام الجاري- 4 سفن روسية على الأقل تحمل حبوبا مسروقة من أوكرانيا”، التي تُعدّ من أبرز منتجي الحبوب في العالم.


24 ساعة
17:47

*سندويتشات مناطقية*

16:46

وزيرا النقل والاوقاف يرعيان توقيع اتفاقية بين الملكية الأردنية ووزارة الأوقاف لخدمة حجاج جسر الملك الحسين

16:42

الأمن يحقق بالعثور على جثة شاب في المفرق

16:35

الملك والرئيس عباس يبحثان مجمل الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

15:54

تحديد مواعيد وأماكن إقامة مباريات الجولة قبل الأخيرة للدوري الأردني

15:41

الإمارات تعلن انسحابها من منظمة أوبك وتحالف أوبك بلس

15:29

فيلادلفيا تحصد المركز الثاني في مسابقة التميز المحاسبي للجامعات الأردنية

15:23

حزب العمال ينظم مائدة حول تحديات سوق العمل

15:13

راصد: ثلث النواب لم يتقدموا بأسئلة خلال الدورة العادية الثانية للبرلمان

15:09

جامعة البترا تتوج الشوابكة بلقب بطولة الريشة الطائرة للموظفات

15:00

إطلاق مشروع النقل المدرسي المجاني في معان لتحسين البيئة التعليمية

14:35

إسرائيليون يتلقون رسائل تهديد غامضة : تزودوا بالمؤن فستقضون أسابيع فى الملاجئ

وفيات
وفيات الثلاثاء 28-4-2026الحاجه رمزية شعبان ياخوت ( ام سهل ) في ذمة اللهوفيات الاثنين 27-4-2026وفيات الأحد 26-4-2026وفيات الجمعة 24 – 4 – 2026