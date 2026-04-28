وزارة الداخلية تفرج عن 418 موقوفا إدارياً

وطنا اليوم:وافق وزير الداخلية مازن الفراية، على استكمال الحكام الإداريين إجراءات الإفراج عن 418 موقوفا إداريا.

ويأتي هذا القرار في إطار الإجراءات المستمرة التي تتخذها الوزارة، بهدف إتاحة الفرصة للمفرج عنهم بالانخراط في المجتمع وتعزيز فرصتهم بالإصلاح وتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية بين أسرهم وأهاليهم، بعد أن تمت دراسة ملفاتهم وطبيعة قضاياهم والاكتفاء بمدد توقيفهم.

ويكرس هذا القرار أيضا، النهج الإنساني للوزارة بالتعامل مع التوقيف الإداري، وفق الضمانات المنصوص عليها في القانون بالتوازي مع مراعاة الضوابط القانونية والأمنية لتقييد النشاط الجرمي للأشخاص الخطرين.