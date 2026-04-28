بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

اندلاع حريق في مصفاة روسية بعد هجوم بمسيرات

28 أبريل 2026
اندلاع حريق في مصفاة روسية بعد هجوم بمسيرات

وطنا اليوم:قالت السلطات الروسية اليوم (الثلاثاء) إن طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت مصفاة توابسي الروسية للنفط على ساحل البحر الأسود، مما تسبب في اندلاع حريق.
وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، تعرضت المصفاة المملوكة لشركة «روسنفت»، وميناء توابسي لهجمات متكررة بطائرات مسيرة خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وكثفت أوكرانيا ضرباتها على روسيا منذ ‌مارس (آذار)، مع توقف محادثات السلام التي تتوسط ⁠فيها ⁠الولايات المتحدة، في وقت تصب فيه واشنطن تركيزها على حرب إيران.
ومصفاة توابسي لديها القدرة على معالجة ‍نحو 240 ألف برميل يومياً، وتوفر منتجات مثل النفتا، وزيت الوقود، والديزل.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
