هذا شرط واشنطن لمشاركة إيران في كأس العالم

وطنا اليوم:ألقى الصراع المحتدم بين واشنطن وطهران بظلاله على قطاع الرياضة، إذ تصدرت قضية مشاركة منتخب إيران في نهائيات كأس العالم لكرة القدم المقبلة المشهد، عقب مقترح قدمه مبعوث خاص للرئيس الأمريكي يقضي باستبعاد إيران ومنح مكانها لإيطاليا.

وفي أحدث التطورات المرتبطة بالقضية، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن واشنطن لا تعترض على مشاركة اللاعبين الإيرانيين، الذين قال إنه لن يُسمح لهم باصطحاب أشخاص لهم صلات بالحرس الثوري الإيراني.

ونفى روبيو -في تصريحات للصحفيين- صدور شيء من الولايات المتحدة يمنعهم من الحضور، مشيرا إلى أن المشكلة مع إيران ليست في رياضييها بل في بعض الأشخاص الآخرين الذين يرغبون في اصطحابهم معهم، وبعضهم لهم صلات بالحرس الثوري الإيراني الذي تضعه واشنطن على قوائم المنظمات الإرهابية الأجنبية.

وتابع “قد لا نسمح لهم بالدخول لكن ليس الرياضيين”، مضيفا أنه “لا يمكنهم إحضار مجموعة من إرهابيي الحرس الثوري الإيراني إلى بلدنا والتظاهر بأنهم صحفيون ومدرِّبون رياضيون”.

وتعليقا على هذه التطورات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب -في تصريحات أدلى بها في البيت الأبيض– إن إدارته “لا تريد التأثير على الرياضيين”.

وكان ترمب قد نصح -في الأيام الماضية- بعدم مشاركة اللاعبين الإيرانيين “من أجل سلامتهم”، قبل أن يؤكد لاحقا أن المنتخب “مرحب به” في البطولة، رغم استمرار التوترات.

وستنطلق بطولة كأس العالم لكرة القدم في 11 يونيو/حزيران القادم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، حيث طلبت طهران -بعد ‌اندلاع الحرب ضدها في 28 فبراير/شباط- من الاتحاد الدولي لكرة ‌القدم (الفيفا) ‌نقل مباريات منتخبها الثلاث في دور المجموعات من الولايات المتحدة إلى المكسيك، لكن الطلب قوبل بالرفض.

وفي وقت سابق، قال باولو زامبولي -المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي للشراكة العالمية- إنه اقترح على ترمب ورئيس الفيفا جياني إنفانتينو استبدال إيطاليا بإيران في كأس العالم”، وفقا لصحيفة فايننشال تايمز.

وأضاف “أنا من إيطاليا، وسيكون الأمر أشبه بالحلم أن أرى المنتخب الإيطالي في نهائيات تستضيفها الولايات المتحدة. لديهم سجل حافل -فيه أربعة ألقاب- يؤهلهم للمشاركة”.

ردود غاضبة

على الجانب الإيطالي، فجّر مقترح زامبولي ردود فعل رسمية غاضبة، حيث اعتبر وزير الرياضة الإيطالي أندريا أبودي لوكالة الأنباء (لا برس) أن الأمر غير ممكن وغير مناسب، مؤكدا أن التأهل يُحسم في الملعب.

أما وزير الاقتصاد جيانكارلو جيورجيتي فقد وصف الفكرة بأنها “مخزية”، فيما استبعد رئيس اللجنة الأولمبية الإيطالية لوتشانو بونفيو حدوث ذلك، مضيفا “سأشعر بالإهانة، حتى تصل إلى كأس العالم عليك أن تستحق ذلك”.

وفي السياق، أشار المدرب الإيطالي البارز جياني دي بياسي لرويترز إلى أن أي غياب افتراضي لإيران سيُعوَّض منطقيا بالفريق التالي لها في التصفيات، لافتا إلى أن المقترح غير واقعي.

وتابع “لا أعتقد أن إيطاليا بحاجة إلى دعم من ترمب في قضية كهذه. نحن قادرون على تدبير أمورنا بأنفسنا”.

إيران تؤكد المشاركة

على الضفة الأخرى، أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني أن المنتخب الوطني للرجال يستعد لتقديم “مشاركة فخورة وناجحة” في نهائيات كأس العالم، المقررة إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك الصيف المقبل.

وأكدت مهاجراني أن وزارة الشباب والرياضة أصدرت بيانا أعلنت فيه الجاهزية الكاملة للمنتخب الوطني للمشاركة في مونديال 2026، مشيرة إلى اتخاذ “الترتيبات اللازمة لمشاركة الفريق بشكل يدعو للفخر”.

وقال رئيس الاتحاد الإيراني مهدي تاج في تصريحات لوكالة الطلبة الإيرانية للأنباء (إسنا): “وفقا للوضع الحالي سنشارك في المونديال”.

وأفاد اتحاد الكرة الإيراني بأن منتخب إيران خطط لخوض 4 مباريات تحضيرية في تركيا، في إطار استعداداته للمشاركة في كأس العالم بالولايات المتحدة رغم الحرب بين البلدين.