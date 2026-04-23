مبادرة لعرض مركبات حوادث في الطرق لإحداث صدمة بصرية وتعديل سلوك السائقين

وطنا اليوم:قال مدير إدارة السير في مديرية الأمن العام العميد رائد العساف، إنّ المديرية أطلقت مبادرة توعوية جديدة تقوم على عرض مركبات تعرضت لحوادث مرورية جسيمة في أماكن عامة، بهدف إحداث “صدمة بصرية واقعية” لدى السائقين، بما يسهم في تعديل سلوكهم المروري والحدّ من الحوادث.

وأضاف العساف، في تصريحات الخميس، أن المبادرة تأتي ضمن نهج توعوي “مبنيّ على أسس علمية” يهدف إلى رفع مستوى السلامة المرورية وحماية الأرواح والممتلكات، وتعزيز وعي المواطنين.

وأوضح أن المرحلة الأولى من المبادرة تركز على حوادث السرعة، مشيرا إلى أن التحليل الإحصائي المروري لعام 2025 أظهر أن نسبة حوادث السرعة من إجمالي الحوادث بلغت 3.1%، وأسفرت عن 13 وفاة.

وبيّن أنّ اختيار مواقع عرض المركبات ليس دائما، إذ تُعرض في الموقع لمدة تتراوح بين 6 إلى 8 أشهر، قبل نقلها إلى مواقع أخرى، على أن ترافق ذلك دراسات لقياس الأثر وتحليل النتائج، سواء من حيث الحوادث أو المخالفات المرورية.

وأكّد العساف أن مديرية الأمن العام تعتمد “عملا علميا ممنهجا” يقوم على دراسة الآثار والدروس المستفادة من المبادرات، بهدف تعزيز الإيجابيات ومعالجة السلبيات.

وأشار إلى أنّ المبادرة ستُنفذ في ثلاث طرق خلال المرحلة الأولى، مع إمكانية التوسع لاحقا بناءً على النتائج، لافتا إلى أن الحوادث لا ترتبط بالسرعة فقط، بل تشمل أيضا مخالفات أخرى مثل استخدام الهاتف في أثناء القيادة وتجاوز الإشارة الضوئية.

وشدد على ضرورة التزام السائقين بقواعد السير، مؤكدا أن كل حادث مروري له سبب يمكن تجنبه عبر السلوك المروري السليم.