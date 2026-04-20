العماوي: لا مخالفات على القهوة والدخان اثناء القيادة

العماوي: لا مخالفات على القهوة والدخان اثناء القيادة

وطنا اليوم:أكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الدكتور مصطفى العماوي، اليوم الاثنين، أنه لا يحق لأحد فرض عقوبات على السائقين لتناولهم الطعام أو شرب القهوة أو التدخين خلال القيادة دون نص قانوني.
وقال العماوي، إن القانون هو الفيصل.
وحدد قانون السير مخالفات التدخين في المادتين 36 و39 منه، وخص سائقي حافلات نقل الطلاب ورياض الأطفال، وسائقي المركبات العمومية، ولم يخالف سائقي المركبات الخصوصية سواء على الطعام والشراب اثناء القيادة او التدخين.
وحول كاميرات ضبط المخالفات المرورية، أكد العماوي أنه يجب وضع نص واضح في القانون عن آلية عمل الكاميرات حتى يستطيع المواطنون الالتزام بها ويصبح لديهم ثقافة، لأنه من المتعارف عليه سابقاً قبل التكنولوجيا عملها كرادارات.
وتابع أن الموضوع يجب أن يكون لردع المواطنين وليس لتطبيق عقوبة عليهم وتحويلها إلى جباية.
وختم بأنه “لا يجوز تطبيق أي نص نظامي يخالف القانون، ولا يجوز تطبيق أي نص في القانون يخالف الدستور”.
وكان كشف مدير عمليات المرور في أمانة عمان المهندس شادي الروابدة، عن البدء بتطبيق مخالفات مرورية على السائقين في حال تناول الطعام او شرب القهوة او التدخين خلال القيادة، قبل نهاية الشهر الحالي، مؤكدا أن أي فعل يشتت انتباه السائق يعد مخالفة قانونية.


