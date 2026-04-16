عمّان الأهلية تحتفل بيوم العلم الأردني

وطنا اليوم:احتفلت جامعة عمّان الأهلية بمناسبة يوم العلم الأردني في أجواء وطنية مميزة، وسط مشاركة واسعة من الطلبة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، في مشهد عكس عمق الاعتزاز بالهوية الوطنية والانتماء للوطن.

وانطلقت الفعاليات منذ ساعات صباح اليوم الخميس 16-4-2026، حيث ازدانت مداخل الجامعة وساحاتها بالأعلام الأردنية، فيما جرى توزيع الأعلام على الحضور، بالتزامن مع بث الأناشيد الوطنية التي أضفت طابعاً حماسياً عبّر عن الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة.

وأكد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان، خلال مشاركته في الاحتفال، أن العلم الأردني يمثل رمزاً للوحدة الوطنية وعنواناً لتاريخ حافل بالتضحيات والإنجازات، مشدداً على أهمية ترسيخ معاني الولاء والانتماء في نفوس الطلبة، وتعزيز ارتباطهم بالرموز الوطنية التي تجسد هوية الدولة الأردنية.

وأشار إلى أن هذه المناسبة الوطنية تشكّل فرصة لتعميق الوعي لدى الشباب بأهمية الحفاظ على مكتسبات الوطن، واستلهام القيم الوطنية التي قام عليها الأردن، في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.

وشهدت الفعالية أجواءً من الفرح والتفاعل، حيث عبّر المشاركون عن محبتهم للأردن واعتزازهم برايته التي ترمز إلى العزّة والوحدة، مؤكدين التزامهم بمواصلة العمل لخدمة الوطن والمساهمة في مسيرته التنموية.

وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة النشاطات التي تنفذها الجامعة بهدف تعزيز القيم الوطنية وترسيخ رمزية العلم الأردني في وجدان طلبتها.

وفي ختام الاحتفال، رفعت أسرة الجامعة أسمى آيات الدعاء بأن يحفظ الله الأردن، ويديم عليه نعمة الأمن والاستقرار، في ظل صاحب المسيرة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، وسمو ولي عهده الأمين.