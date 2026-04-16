فقدان 250 شخصاً بعد انقلاب قارب للاجئين في بحر أندامان

فقدان 250 شخصاً بعد انقلاب قارب للاجئين في بحر أندامان

وطنا اليوم:أفادت وكالات تابعة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والهجرة، بأن ما لا يقل عن 250 شخصا -من بينهم لاجئون من الروهينغا ومواطنون بنغلاديشيون- يُعتقد أنهم لقوا حتفهم أو فقدوا بعد انقلاب قارب -الأسبوع الماضي- في بحر أندامان، أثناء توجهه إلى ماليزيا.
وبينما لا تزال التفاصيل غير واضحة، قال المتحدث باسم خفر السواحل البنغلاديشي، صابر علام سوجان، لوكالة أسوشيتد برس، أمس الأربعاء، إن 9 أشخاص، بينهم 3 من الروهينغا و6 بنغلاديشيين، تم إنقاذهم بتاريخ 9 أبريل/نيسان.
وأوضح أن سفينة الشحن البنغلاديشية “إم تي ميغنا برايد” أنقذتهم بعد العثور عليهم طافين في البحر عقب الحادث.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة في بيان مشترك، الثلاثاء، إن القارب غادر منطقة تكناف في إقليم كوكس بازار جنوب بنغلاديش، وعلى متنه عدد كبير من الركاب متجها إلى ماليزيا.
وذكرت المنظمة الدولية للهجرة في بيان جديد، الأربعاء، أن القارب غرق على ما يبدو في التاسع من أبريل/نيسان، وأرجعت الوكالات سبب الحادث إلى الاكتظاظ الشديد والرياح القوية والأمواج العاتية، مما أدى إلى فقدان السيطرة على القارب وغرقه.
كما روت امرأة من الروهينغا نجت من الحادث وتم إنقاذها الأربعاء، تفاصيل المأساة، قائلة إنها انطلقت نحو ماليزيا في الرابع من أبريل/نيسان، وكان على متن القارب نحو 20 امرأة عندما غرق.


