فيلادلفيا تتأهل بـ3 مشاريع تخرج إلى نهائيات “انطلق”

وطنا اليوم:تأهلت جامعة فيلادلفيا إلى المرحلة النهائية من جائزة صندوق الحسين لمشاريع التخرج في الجامعات الأردنية “انطلق”، من خلال ثلاثة مشاريع تخرج لطلبتها في مجالات الاستدامة البيئية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ويأتي هذا التأهل ضمن جهود الجامعة في دعم الابتكار وتعزيز ربط المشاريع الأكاديمية باحتياجات السوق والمجتمع، بما يسهم في تطوير حلول عملية في قطاعات حيوية.
وفي مجال الاستدامة البيئية، تأهل مشروعان من كلية الهندسة والتكنولوجيا، الأول بعنوان “تبريد الألواح الشمسية باستخدام السوائل النانوية الهجينة”، ويهدف إلى رفع كفاءة أنظمة الطاقة المتجددة عبر تقنيات تبريد متقدمة، فيما يركز المشروع الثاني على “الاستخدام الأمثل لرماد الصخر الزيتي الأردني كبديل جزئي مستدام وصديق للبيئة للإسمنت المستخدم في إنتاج الخرسانة”، بما يسهم في تقليل الأثر البيئي لصناعة الإنشاءات واستثمار الموارد المحلية.
وفي فئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تأهل مشروع “نظام اتصالات الطوارئ لحالات الكوارث الطبيعية والحروب”، والذي يهدف إلى توفير قنوات اتصال موثوقة خلال الأزمات لضمان سرعة الاستجابة وعمليات الإنقاذ.
وأعربت جامعة فيلادلفيا عن فخرها بهذا الإنجاز، مؤكدة أن تأهل هذه المشاريع إلى المرحلة النهائية في جائزة وطنية مرموقة يعكس كفاءة الطلبة وجهود أعضاء الهيئة التدريسية، وبيئة الجامعة الداعمة للبحث والابتكار.


24 ساعة
20:39

مطالب بتركيب كاميرات مراقبة داخل التكسي الأصفر لحماية حقوق السائق والركاب

20:30

الذنيبات : مشروع سكة حديد ميناء العقبة سيوفر قرابة 5 آلاف فرصة عمل في الجنوب

20:26

العلم الأردني يرفرف فوق أعلى قمة في المملكة

20:17

المستشار السياسي للرئيس عبد الفتاح السيسي : رؤى وافكار

20:14

وزير المياه يشدد على ضرورة الاستعداد الجيد لتأمين احتياجات الصيف

20:08

مطار الملكة علياء الدولي ضمن أفضل 100 مطار عالميا

20:03

أردوغان: قتلة الأطفال لن يهددوا تركيا أو رئيسها

19:57

وفاة البرفسور ادوارد بروزاتي

19:42

وزير الصحة يُوعز بصرف حوافز الموظفين اليوم

19:39

يوم العلم: من الرمز إلى المعنى… حين يتجسّد الوطن في السلوك

19:36

الأمن العام يباشر بتوزيع الأعلام على مركبات المواطنين احتفاء بيوم العلم

19:14

رئيس الديوان الملكي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في وادي الموجب ووادي ابن حماد والأغوار الجنوبية ومدين بالكرك

وفيات
وفاة البرفسور ادوارد بروزاتيوفيات الاربعاء 15-4-2026وفيات الثلاثاء 14-4-2026وفيات الإثنين 13-4- 2026وفيات الأحد 12-4-2026