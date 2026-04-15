بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

جامعة البترا تنال المركز الثالث في بطولة مناظرات الجامعات وتتأهل للنهائيات

15 أبريل 2026
جامعة البترا تنال المركز الثالث في بطولة مناظرات الجامعات وتتأهل للنهائيات

وطنا اليوم:نال فريق جامعة البترا المركز الثالث في البطولة الوطنية لمناظرات الجامعات، بمشاركة ثلاثين جامعة حكومية وخاصة، كما تأهل الفريق إلى المرحلة النهائية المقررة في مدينة العقبة نهاية الشهر الحالي، بمشاركة ستة عشر فريقًا متأهلًا.
وهنّأ عميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور إياد الملاح فريق المناظرات، معربًا عن فخر الجامعة واعتزازها بما حققه الطلبة، وقال: “تواصل الجامعة دعم مواهب الطلبة لتمكينهم من المنافسة المتميزة في مختلف المحافل الوطنية، وتوفير البيئة المحفزة للإبداع”.
وحقق فريق الجامعة الفوز في أربع مناظرات من أصل خمس جولات خاضها خلال البطولة، حيث تميز أداء الطلبة بثقة عالية وحضور لافت، مستعرضين ثقافة واسعة وإتقانًا للغة العربية الفصحى في طرح الحجج والبراهين المنطقية.
وتألف فريق الجامعة من رينا سعد الدين، وديالا ناجي، وهادي منزلاوي، وأمينة حاج علي، بإشراف المدرب براء أبو الرب. ويمثل الطلبة تخصصات الإذاعة والتلفزيون، والحقوق، والتغذية، في كليات الإعلام، والحقوق، والصيدلة في الجامعة.
وترعى عمادة شؤون الطلبة، عبر مكتب تمكين القيادات الواعدة، الأنشطة اللامنهجية الهادفة إلى تعزيز مهارات التفكير النقدي والحوار البنّاء، كما توفر العمادة الإمكانات اللازمة لتنمية قدرات الطلبة، وضمان مشاركتهم الفاعلة في المسابقات والفعاليات المختلفة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:39

مطالب بتركيب كاميرات مراقبة داخل التكسي الأصفر لحماية حقوق السائق والركاب

20:30

الذنيبات : مشروع سكة حديد ميناء العقبة سيوفر قرابة 5 آلاف فرصة عمل في الجنوب

20:26

العلم الأردني يرفرف فوق أعلى قمة في المملكة

20:17

المستشار السياسي للرئيس عبد الفتاح السيسي : رؤى وافكار

20:14

وزير المياه يشدد على ضرورة الاستعداد الجيد لتأمين احتياجات الصيف

20:08

مطار الملكة علياء الدولي ضمن أفضل 100 مطار عالميا

20:03

أردوغان: قتلة الأطفال لن يهددوا تركيا أو رئيسها

19:57

وفاة البرفسور ادوارد بروزاتي

19:42

وزير الصحة يُوعز بصرف حوافز الموظفين اليوم

19:39

يوم العلم: من الرمز إلى المعنى… حين يتجسّد الوطن في السلوك

19:36

الأمن العام يباشر بتوزيع الأعلام على مركبات المواطنين احتفاء بيوم العلم

19:14

رئيس الديوان الملكي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في وادي الموجب ووادي ابن حماد والأغوار الجنوبية ومدين بالكرك

وفيات
وفاة البرفسور ادوارد بروزاتيوفيات الاربعاء 15-4-2026وفيات الثلاثاء 14-4-2026وفيات الإثنين 13-4- 2026وفيات الأحد 12-4-2026