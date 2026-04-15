جامعة البترا تنال المركز الثالث في بطولة مناظرات الجامعات وتتأهل للنهائيات

وطنا اليوم:نال فريق جامعة البترا المركز الثالث في البطولة الوطنية لمناظرات الجامعات، بمشاركة ثلاثين جامعة حكومية وخاصة، كما تأهل الفريق إلى المرحلة النهائية المقررة في مدينة العقبة نهاية الشهر الحالي، بمشاركة ستة عشر فريقًا متأهلًا.

وهنّأ عميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور إياد الملاح فريق المناظرات، معربًا عن فخر الجامعة واعتزازها بما حققه الطلبة، وقال: “تواصل الجامعة دعم مواهب الطلبة لتمكينهم من المنافسة المتميزة في مختلف المحافل الوطنية، وتوفير البيئة المحفزة للإبداع”.

وحقق فريق الجامعة الفوز في أربع مناظرات من أصل خمس جولات خاضها خلال البطولة، حيث تميز أداء الطلبة بثقة عالية وحضور لافت، مستعرضين ثقافة واسعة وإتقانًا للغة العربية الفصحى في طرح الحجج والبراهين المنطقية.

وتألف فريق الجامعة من رينا سعد الدين، وديالا ناجي، وهادي منزلاوي، وأمينة حاج علي، بإشراف المدرب براء أبو الرب. ويمثل الطلبة تخصصات الإذاعة والتلفزيون، والحقوق، والتغذية، في كليات الإعلام، والحقوق، والصيدلة في الجامعة.

وترعى عمادة شؤون الطلبة، عبر مكتب تمكين القيادات الواعدة، الأنشطة اللامنهجية الهادفة إلى تعزيز مهارات التفكير النقدي والحوار البنّاء، كما توفر العمادة الإمكانات اللازمة لتنمية قدرات الطلبة، وضمان مشاركتهم الفاعلة في المسابقات والفعاليات المختلفة.