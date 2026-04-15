فايننشال تايمز: إيران استخدمت قمر تجسس صينيا لاستهداف قواعد أمريكية

وطنا اليوم:ذكرت صحيفة فايننشال تايمز اليوم الأربعاء، أن إيران استخدمت سرا قمرا صناعيا صينيا للتجسس، مما منح طهران ‌قدرة جديدة على استهداف القواعد العسكرية الأمريكية في أنحاء الشرق الأوسط خلال الحرب الأخيرة.

وأفاد تقرير نقلا عن وثائق عسكرية إيرانية مسربة، بأن سلاح الجو التابع للحرس الثوري حصل من الصين على القمر الصناعي (تي.إي.إي-01بي)، الذي بنته وأطلقته شركة إيرث آي الصينية، في أواخر 2024، بعد إطلاقه إلى الفضاء.

وذكرت الصحيفة، استنادا إلى إحداثيات مؤرخة وصور أقمار صناعية وتحليلات مدارية، أن القادة العسكريين الإيرانيين وجهوا القمر الصناعي لمراقبة مواقع عسكرية أمريكية رئيسية. وأشارت صحيفة فايننشال تايمز إلى أن الصور التقطت في مارس/ آذار قبل ضربات الطائرات المسيرة والصواريخ على تلك المواقع وبعدها.

ولم يصدر تعليق بعد عن البيت الأبيض ووكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه) ووزارة الحرب (البنتاغون) ووزارتا الخارجية والدفاع الصينيتان وشركة إيرث آي وإمبوسات، وهي شركة مقرها بكين تقدم خدمات التحكم بالأقمار الصناعية ‌والبيانات وتمتد شبكتها عبر آسيا وأمريكا اللاتينية ومناطق أخرى.

وأشار التقرير إلى أن الحرس ‌الثوري حصل في إطار الصفقة على إمكان الوصول إلى محطات أرضية تجارية تشغلها إمبوسات.

وأفادت فايننشال تايمز بأن القمر الصناعي التقط صورا ‌لقاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية في 13 و14 و15 مارس/ آذار.

وفي 14 مارس/ آذار، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعرض طائرات أمريكية في القاعدة لهجمات.

وذكر التقرير أن القمر الصناعي رصد أيضا مواقع قريبة من قاعدة الأسطول الخامس الأمريكي في المنامة بالبحرين ومطار أربيل بالعراق، وذلك بالتزامن مع الهجمات التي تبناها الحرس الثوري على منشآت في تلك المناطق.

يشار إلى أن ترامب كان قد توعد الصين بفرض رسوم جمركية جديدة على واردتها إلى الولايات المتحدة، في حال قدمت مساعدات عسكرية لإيران.

وقال ترامب لشبكة فوكس نيوز في 12 من أبريل/نيسان الجاري، “إذا ضبطناهم يقومون بذلك، فستُفرض عليهم رسوم جمركية بنسبة 50 في المئة، وهذا مستوى هائل، هائل بالفعل”.

ومن المقرر أن يزور الرئيس الأمريكي بكين الشهر المقبل للقاء نظيره شي جينبينغ، في قمة كانت متوقعة في وقت سابق، لكنها أرجئت بسبب الحرب.