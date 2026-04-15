دورة تدريبية في عمان الأهلية لمركز البحوث الدوائية بالتعاون مع مركز الاستشارات والتدريب

وطنا اليوم:عقد مركز البحوث الدوائية والتشخيصية في جامعة عمّان الأهلية، بالتعاون مع مركز الاستشارات والتدريب، دورة تدريبية متقدمة بعنوان

(Hands-On Molecular Docking and Virtual Screening Workshop)

والتي تمت بواقع 14 ساعة تدريبية على مدار يومين خلال الفترة من (8 -9 / 4 / 2026 )؛ حيث شارك في الدورة عدد من الطلبة والباحثين من تخصصات طبية مختلفة من داخل وخارج الجامعة، وهدفت الدورة إلى تزويد المشاركين بالمهارات الأساسية في مجال Computer-Aided Drug Design (CADD)، ومعرفة كيفية ارتباط الدواء بالجسم قبل إجراء التجارب.

وتمت الدورة بإشراف كل من: (الأستاذ الدكتور بلال النجار، والمحاضر منصور مجيد السيد، والصيدلانية لينا العصفور)، وقد أبدى الطلبة تفاعلًا واهتمامًا واضحين بمحاور الدورة، مؤكدين أهمية هذا النوع من البرامج التدريبية المتخصصة في دعم مسيرتهم الأكاديمية والبحثية، وفي نهاية الدورة سلّم الدكتور محمد ملكاوي – مدير المركز الشهادات للمشاركين.