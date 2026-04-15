كلية الآداب والعلوم في عمّان الأهلية تنظّم محاضرة حول الأمن المجتمعي

وطنا اليوم:عقدت كلية الآداب والعلوم في جامعة عمّان الأهلية محاضرة علمية متميزة قدّمها الدكتور خالد الشياب من قسم العلوم المساندة، تناول فيها موضوع “الأمن المجتمعي” وأبعاده المختلفة في ظل التحديات المعاصرة. واستعرض الدكتور خالد الشياب خلال المحاضرة أهمية تعزيز الوعي المجتمعي، ودور الأفراد والمؤسسات في ترسيخ مفاهيم الأمن الشامل، مؤكداً أن الأمن المجتمعي لا يقتصر على الجوانب الأمنية التقليدية، بل يمتد ليشمل الأبعاد الاجتماعية والثقافية والفكرية. وقد شهدت المحاضرة حضوراً لافتاً وتفاعلاً مميزاً من طلبة الكلية، من خلال المداخلات وطرح الأسئلة التي أسهمت في إثراء النقاش وتعميق الفائدة. كما حضرت الفعالية عميدة الكلية الأستاذة الدكتورة ليندا الخواجا، التي أكدت أهمية عقد مثل هذه الأنشطة العلمية الهادفة إلى تنمية وعي الطلبة وتعزيز إدراكهم بالقضايا المجتمعية. وفي ختام الفعالية، عبّر الحضور عن تقديرهم للمحتوى العلمي المقدم، مؤكدين أهمية الاستمرار في تنظيم مثل هذه اللقاءات التي تسهم في إعداد جيل واعٍ ومسؤول.


