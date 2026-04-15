هندسة عمّان الأهلية تفوز بالمركز الثالث في مسابقة الروبوتات لمكافحة الحرائق (FFEC-2026)

ساعتين ago
وطنا اليوم:حقّق فريق ALTF من كلية الهندسة في جامعة عمّان الأهلية إنجازًا لافتًا بحصوله على المركز الثالث في مسابقة الروبوت المكافح للحرائق (Firefighting Robot – FFEC-2026)، والتي أقيمت في رحاب جامعة الحسين التقنية بمشاركة سبعة عشر فريقًا يمثلون عددًا من الجامعات الأردنية.
وتكوّن الفريق من الطلبة تالا سرور وفادي البشتاوي وابتسام العاصي، بإشراف الدكتور باسم أبو زنيد من قسم هندسة الروبوتات والذكاء الاصطناعي، والدكتور محمد حسان من قسم هندسة الاتصالات والحاسوب، حيث قدّم الفريق نموذجًا متقدمًا يعكس مستوى عالٍ من الكفاءة والابتكار في تصميم وبرمجة الروبوتات.
ويأتي هذا الإنجاز تأكيدًا على نهج جامعة عمّان الأهلية في دعم الإبداع والتميّز الطلابي، وحرصها على توفير بيئة تعليمية محفزة تُمكّن الطلبة من تطوير مهاراتهم التطبيقية وتعزيز روح العمل الجماعي والتنافس الإيجابي على مستوى الجامعات.
وتُعد مسابقة الروبوت المكافح للحرائق من أبرز المسابقات المتخصصة في مجال الروبوتات على المستوى المحلي، إذ تهدف إلى تحفيز الطلبة على ابتكار حلول تقنية ذكية لمحاكاة عمليات إطفاء الحرائق، بما يسهم في ربط الجانب النظري بالتطبيق العملي، وتشجيع المشاريع الريادية في مجالات الهندسة والتكنولوجيا.


