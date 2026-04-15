فيلادلفيا تنظم محاضرة توعوية بعنوان أطلق العنان لنفسك

وطنا اليوم:نظّمت عمادة شؤون الطلبة في جامعة فيلادلفيا، مؤخرًا، محاضرة توعوية بعنوان “أطلق العنان لنفسك”، بحضور عميد شؤون الطلبة الدكتور حسن الدباس، وعدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وجمع من الطلبة.

وقدّم المحاضرة المهندس أحمد الجفوت، وهدفت المحاضرة إلى مساعدة الطلبة على إدارة سنواتهم الجامعية بكفاءة، والانطلاق بثقة نحو مستقبل أكاديمي ومهني، إلى جانب فتح آفاق جديدة تمكّنهم من فهم البيئة الجامعية بصورة أعمق.

وتناول المحاضر عدداً من المحاور المهنية الرئيسة، من أبرزها: بناء رؤية واضحة لمسار الطالب داخل الجامعة وخارجها، وتنمية مهارات التخطيط وتنظيم الوقت وتحديد الأولويات، واستثمار البيئة الجامعية في تطوير المهارات الشخصية والمهنية، إلى جانب تجنّب الأخطاء الشائعة التي يقع فيها الطلبة.

وفي ختام المحاضرة، شكر عميد شؤون الطلبة المحاضر على جهوده في إنجاح الفعالية، وجرى تقديم درع الجامعة تقديراً لمشاركته.