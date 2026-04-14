تكليف القبول الموحد بخارطة لتنفيذ امتحان طلبة الدبلوم الراغبين بالتجسير

وطنا اليوم:قرر مجلس التعليم العالي تكليف وحدة تنسيق القبول الموحد بوضع خارطة طريق لتنفيذ امتحان القبول لطلبة مرحلة الدبلوم المتوسط الراغبين بالتجسير في البرنامج العادي.

وقال مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والناطق باسم الوزارة، مدير وحدة تنسيق القبول الموحد، مهند الخطيب، في منشور عبر “فيسبوك”، مساء الثلاثاء، إن المجلس قرر “رفع المقترح إلى مجلس التعليم العالي”