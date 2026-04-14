من قاعات فيلادلفيا إلى منصات التتويج الآسيوية.. عشيش يحصد البرونز

وطنا اليوم:حقق طالب جامعة فيلادلفيا ولاعب المنتخب الوطني للملاكمة، حذيفة محمد يوسف عشيش، إنجازاً رياضياً مميزاً بحصوله على الميدالية البرونزية في بطولة آسيا للنخبة للملاكمة، التي أقيمت في العاصمة المنغولية أولان باتور خلال الفترة من 30 آذار وحتى 10 نيسان.

وجاء هذا الإنجاز ضمن منافسات وزن 50 كغم، في بطولة قارية شهدت مشاركة أكثر من 250 لاعباً يمثلون 35 دولة آسيوية، ما يعكس قوة المنافسة ومستواها الفني المرتفع.

وتمكن عشيش، وهو طالب في تخصص الهندسة الكهربائية، من إحراز المركز الثالث بعد سلسلة من النزالات القوية؛ حيث استهل مشاركته في دور الـ16 بالفوز على منافسه التايلاندي، ثم واصل تفوقه في الدور ربع النهائي بتغلبه على نظيره الإندونيسي، قبل أن يختتم مشواره في الدور نصف النهائي بمواجهة قوية أمام اللاعب الهندي، بطل هذا الوزن.

وقدّمت جامعة فيلادلفيا تهنئتها للطالب حذيفة عشيش على هذا الإنجاز المشرّف، الذي يضاف إلى سجل إنجازات طلبتها، مؤكدة اعتزازها بما حققه من حضور مميز على المستوى الآسيوي، ومتمنية له مزيداً من التقدم والنجاح في مسيرته الرياضية والأكاديمية.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، أكد مدير دائرة الأنشطة الطلابية في جامعة فيلادلفيا أن الجامعة تضع الأنشطة الرياضية والثقافية ضمن أولوياتها، انطلاقاً من إيمانها بأن التميز لا يقتصر على الجانب الأكاديمي، بل يشمل بناء شخصية متكاملة قادرة على الإبداع والعطاء، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يجسد توجهات الجامعة في دعم وصقل مواهب طلبتها.