الجامعة الأردنية تقود رؤية التحول نحو استدامة بيئية واقتصادية

وطنا اليوم:في خطوة تعكس تنامي الاهتمام بالتحول نحو نماذج اقتصادية أكثر استدامة، أكد نائب رئيس الجامعة الأردنية لفرع العقبة الدكتور صالح الرواضية التزام الجامعة بدعم الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز البحث العلمي، باعتبارها أدوات محورية لبناء اقتصاد مستدام قائم على كفاءة استخدام الموارد وتحفيز الإبداع البيئي.

جاء ذلك خلال رعايته افتتاح ورشة العمل التي استضافتها الجامعة بعنوان (تحفيز التحول إلى الاقتصاد الدائري في العقبة)، التي نُظمت بالتعاون مع الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، ضمن جهود متكاملة لدعم التحول نحو أنماط إنتاج واستهلاك أكثر استدامة في المملكة.

وأكد الدكتور الرواضية في كلمته أن استضافة هذه الورشة في فرع الجامعة الأردنية بالعقبة تمثل منصة علمية وعملية لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات، بما يسهم في تحويل التحديات البيئية والاقتصادية إلى فرص تنموية حقيقية، مشدداً على أن الابتكار البيئي لم يعد خياراً، بل ضرورة ملحة لمواكبة التحولات العالمية في مسارات التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن الاقتصاد الدائري يشكل أحد أبرز الحلول الحديثة لمعالجة التحديات المرتبطة باستنزاف الموارد وتزايد النفايات، من خلال إعادة الاستخدام والتدوير وتعظيم القيمة المضافة للموارد، لافتاً إلى أهمية ترسيخ هذا المفهوم عبر التعليم والبحث العلمي والتطبيق العملي.

ودعا الرواضية إلى تعزيز التكامل بين المؤسسات الوطنية والدولية، وتفعيل دور البحث العلمي التطبيقي في تطوير حلول مبتكرة قابلة للتنفيذ، تسهم في حماية البيئة وتحقيق النمو الاقتصادي في آن واحد، مع التركيز على تحويل الأفكار الريادية إلى مشاريع إنتاجية ذات أثر ملموس.

وأوضح أن هذه الجهود تنسجم مع التوجهات العالمية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتسهم في دعم الاقتصاد المحلي في العقبة كمركز حيوي للتنمية والاستثمار، خاصة في ظل ما تمتلكه من مقومات بيئية واقتصادية تؤهلها لتكون نموذجاً رائداً في تطبيق مفاهيم الاقتصاد الأخضر والدائري.

وفي ختام كلمته، ثمن الرواضية دعم الشركاء الدوليين والوطنيين، مؤكداً أن هذه الورشة تمثل خطوة متقدمة نحو ترسيخ نهج تشاركي فاعل، يربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات الواقع، ويدفع باتجاه بناء منظومة اقتصادية أكثر مرونة واستدامة في الأردن.

وتخلل ورشة العمل جلسات علمية متخصصة شارك فيها ممثلو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والأبداع وجامعة العقبة للتكنولوجيا ومشروع إعادة تدوير النفايات العضوية لإنتاج السماد.