23 ألف طالب طب داخل الأردن وأزمة اختصاص تتفاقم

وطنا اليوم:قدر نقيب الأطباء، الدكتور عيسى الخشاشنة، عدد الطلبة الذين يدرسون تخصص الطب داخل الأردن بنحو 23 ألف طالب، فيما يدرس نحو 20 ألف طالب آخرين في الخارج.

وأشار الخشاشنة، خلال محاضرة ألقاها لخريجي كلية الطب في الجامعة الأردنية، إلى أن عدد الأطباء المسجلين في نقابة الأطباء الأردنية منذ تأسيسها بلغ 49,355 طبيبًا.

وأكد أن التحدي الأكبر يكمن في محدودية مقاعد الإقامة المتاحة سنويا، مبينا أن عدد خريجي كليات الطب لعام 2025 بلغ 4,454 طبيبًا، في حين لا يتجاوز عدد المقبولين في برامج الاختصاص 1,040 طبيبًا.

وأضاف أن هذا الواقع يترك أكثر من 3,400 طبيب سنويًا أمام صعوبات كبيرة في الالتحاق ببرامج التخصص، ما يدفع العديد منهم إلى الالتحاق ببرامج إقامة غير مدفوعة الأجر (Unpaid)، مؤكدًا رفضه ورفض نقابة الأطباء الأردنية لهذه البرامج، وداعيًا الأطباء إلى عدم الالتحاق بها لما لها من آثار سلبية على حقوقهم المهنية والمعيشية، حيث يواجهون تحديات متعددة، أبرزها ساعات العمل الطويلة، والأعباء المالية، فضلًا عن عدم شمولهم بمظلة التأمين الصحي.

وأشار إلى أن مشكلة بطالة الأطباء في الأردن “حقيقية ومركبة”، مبينا أن السبب الرئيسي يتمثل في الزيادة الكبيرة في أعداد الخريجين مقارنة بقدرة سوق العمل على الاستيعاب، إضافة إلى محدودية فرص التدريب والتخصص.

وعلى مستوى المؤسسات الطبية، شدد على ضرورة تنظيم سوق العمل الطبي والالتزام بالحد الأدنى للأجور، موضحا أن نقابة الأطباء الأردنية أقرت حدًا أدنى يبلغ 850 دينارا للطبيب العام و1,500 دينار للطبيب الاختصاصي.

وعلى الصعيد الفردي، دعا الأطباء إلى السعي الجاد للحصول على التخصص وعدم الاكتفاء بالطب العام، والتوجه نحو التخصصات النادرة التي تعاني من نقص، إضافة إلى تعلم اللغات الأجنبية لفتح آفاق عمل خارجية، واكتساب مهارات رقمية حديثة مثل الطب عن بُعد وتحليل البيانات الصحية.

وقال نقيب الأطباء: “إننا نجد أن واقع سوق العمل لخريجي كلية الطب يواجه تحديات متزايدة نتيجة ازدياد أعداد الخريجين وتغير متطلبات القطاع الصحي، الأمر الذي يستدعي تضافر الجهود بين المؤسسات التعليمية والجهات المعنية لتنظيم هذا القطاع الحيوي”.

وأضاف: “في الوقت ذاته، لا تزال الفرص قائمة أمام الأطباء الطموحين من خلال التخصص، والتطوير المستمر، والانفتاح على مجالات عمل جديدة داخل وخارج الوطن”.

وتمنى لجميع الطلبة التوفيق في مسيرتهم المهنية لخدمة الوطن والمواطن.