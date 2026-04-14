اتفاقيات نوعية لفيلادلفيا تربط طلبة التغذية السريرية بسوق العمل

4 ساعات ago
اتفاقيات نوعية لفيلادلفيا تربط طلبة التغذية السريرية بسوق العمل

وطنا اليوم:وقّعت جامعة فيلادلفيا، ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور عبدالله الجراح، مجموعة من الاتفاقيات التدريبية مع عدد من المؤسسات الطبية والغذائية الرائدة، وذلك في إطار سعيها لتعزيز الجانبين العملي والتطبيقي لطلبتها وخريجيها.
وشملت هذه الاتفاقيات التعاون مع كل من المركز الوطني للتغذية، ومصنع ألبان حارتنا، والمركز العربي الطبي، بهدف رفع الكفاءة المهنية لطلبة قسم التغذية السريرية والحميات، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي.
وتهدف هذه الشراكات الاستراتيجية إلى توفير فرص تدريب ميداني نوعية، وإتاحة بيئة تعليمية تطبيقية تسهم في تطوير مهارات الطلبة، وتعزيز الربط بين المخرجات الأكاديمية والخبرات العملية في مجالات التغذية السريرية والحميات، بما يضمن إعداد كفاءات مؤهلة تأهيلاً عالياً لممارسة المهنة.


